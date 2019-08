Sự kiện:

Scandal góc tối thể thao

Người sắt Mike Tyson - Ngày ấy và bây giờ

Video trận thắng cách đây 33 năm giúp Mike trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất thế giới

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mike Tyson không nằm trong top 10 võ sỹ vĩ đại nhất mọi thời đại của BoxRec

Trong danh sách bầu chọn của BoxRec cũng bỏ qua hai tay đấm thượng thừa người Anh gồm Lennox Lewis và Joe Calzaghe. Nhận thấy bản danh sách của BoxRec không thật sự thuyết phục, tờ The Sun (Anh) đã chọn ra 1 danh sách 10 tay đấm khác. Ở bản bầu chọn của The Sun, Mike Tyson xếp ở vị trí thứ 2 sau Floyd Mayweather và Lewis cùng Calzaghe đã được góp mặt.

VietBao.vn