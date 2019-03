Sự kiện:

ĐKVĐ đơn nam Miami Open - John Isner tiếp tục phát huy lợi thế kinh nghiệm và sân nhà để vừa có chiến thắng thuyết phục sau 2 loạt tie-break trước tài năng trẻ người Canada - Felix Auger-Aliassime trong trận bán kết 1 với tỷ số điểm 7-3, 7-4 để năm thứ 2 liên tiếp điền tên mình vào chung kết giải ATP Masters 1000 thứ 2 trong năm.

Tay vợt cao trên 2 mét John Isner thể hiện bản lĩnh trong 2 loạt "đấu súng" với sao mai Auger-Aliassime

Đáng chú ý, Isner đã toàn thắng cả 10 game đấu trên con đường vào chung kết ở Miami năm nay. Tay vợt cao đến 2,08m này cũng đã toàn thắng cả 9 loạt tie-break trong số đó. Năm ngoái, Isner đã thắng Alexander Zverev 6-7 (4-7), 6-4, 6-4 để lần đầu tiên vô địch Miami Open. Năm nay, anh sẽ gặp người thắng trong cặp bán kết 2 giữa Roger Federer và Denis Shapovalov ở trận chung kết giải đấu này.

[4] Roger Federer – [20] Denis Shapovalov: Khoảng 6h00, 30/3, bán kết đơn nam Miami Open

Đây là lần đầu tiên Federer và Shapovalov chạm trán nhau trong khuôn khổ một giải ATP. Tại tứ kết, Shapovalov đã có cuộc lội ngược dòng trước Frances Tiafoe trong 3 set, trong khi Federer có chiến thắng không mất quá nhiều sức trước Kevin Anderson. Cả hai đều sở hữu tỉ lệ thắng game giao bóng ấn tượng: 93% cho Shapovalov và 88% cho Federer ở các trận tứ kết.

Trận đấu Federer - Shapovalov sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Video trận Federer - Anderson:

Shapovalov hứa hẹn sẽ gây khó dễ cho Federer

Kinh nghiệm và bản lĩnh của vẫn là một vũ khí rất khó để ngăn cản của Federer. Điều này thể hiện rõ nét trong set 2 trận gặp Kevin Anderson, khi có thời điểm Federer bị vươn lên dẫn trước song vẫn biết cách làm giảm hưng phấn của đối thủ để rồi kết liễu trận đấu. Thêm nữa, FedEx đã có 3 lần lên ngôi tại giải đấu này trong quá khứ, với lần gần nhất vào năm 2017.

Shapovalov có nhiều nét tương đồng về tài năng với người đồng hương Auger-Aliassime, với những màn thể hiện rất ấn tượng tại Canada Masters 2 năm trước. Dù vậy, nếu không có một ngày thi đấu với 200% khả năng trước Federer, Shapovalov khó có thể làm nên chuyện.

[7] John Isner – [57] Felix Auger-Aliassime: 0h00, 30/3, bán kết đơn nam Miami Open

Isner bắt đầu giải năm nay tương đối chậm chạp, nhưng anh dần trở nên rất khó đánh bại. Chàng trai cao kều người Mỹ đạt điểm rơi phong độ ấn tượng, đặc biệt trong những loạt tie-break. Tuy vậy, Auger-Aliassime cũng sở hữu những kỹ năng riêng rất đáng chú ý. Tay vợt trẻ người Canada có lối đánh toàn diện rất giống Federer thời sung sức.

Tham vọng bảo vệ ngôi vương của Isner là không phải bàn cãi, trong khi vấn đề của Auger-Aliassime là anh mới 18 tuổi và chưa có kinh nghiệm chơi những trận đấu đỉnh cao. Auger-Aliassime cũng tỏ ra khó khăn với những tình huống xử lý quyết định. Trước “con quái vật giao bóng” Isner đã thắng tới 9 trong 11 trận sân cứng ngoài trời, khả năng gây bất ngờ của Auger-Aliassime là rất thấp.

VietBao.vn