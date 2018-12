Sau khi “trượt” top 3 lần đầu tiên kể từ năm 2006 ở lễ trao giải Quả bóng vàng - Ballon D’Or 2018, không có lời khẳng định nào chắc chắn hơn rằng Messi vẫn chưa bị lãng quên bằng sự tỏa rực rỡ của chính ngôi sao 31 tuổi. Messi đã biến trận derby với Espanyol thành show diễn của riêng mình với một cú đúp bàn thắng từ hai siêu phẩm đá phạt, cùng pha kiến tạo cho người đồng đội Ousmane Dembele ghi bàn, qua đó giúp Barca đá bại Espanyol bốn bàn không gỡ.

Messi khởi đầu màn trình diễn ấn tượng trên sân RCDE bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 17. Cú sút phạt hàng rào hoàn hảo của tiền đạo người Argentina chỉ đơn giản là không thể cản phá, khiến thủ thành Diego Lopez dù có bay người hết cỡ cũng chỉ như tô điểm thêm cho bàn thắng của Messi. Sau đó, vẫn tiếp tục là M10 ghi dấu ấn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Dembele. Đội trưởng Barca với kỹ thuật cá nhân điêu luyện “nhảy múa” giữa vòng vây của một loạt hậu vệ Espanyol rồi tung ra đường chuyền hoàn hảo cho cầu thủ chạy cánh người Pháp áp sát cầu môn. Không phụ công Messi với pha kiến tạo đẳng cấp đó, Dembele hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn lại của mình để đưa Barca dẫn 2-0.

Messi hoàn tất cú đúp cũng với một pha đá phạt hàng rào thần sầu. (Ảnh: Getty Images)

Rồi lại là Messi ghi bàn trong hiệp hai và lần này tiếp tục là một siêu phẩm đá phạt, buộc Lopez lần thứ hai chịu thua cái chân trái kỳ diệu của El Pulga. Đây đã là bàn thắng thứ 10 trên mọi đấu trường và cũng là pha làm bàn thứ chín ở La Liga của Messi từ các tình huống đá phạt trong năm 2018. Ấn tượng hơn, cú đúp bàn thắng vừa rồi còn đưa Messi vào lịch sử La Liga với tư cách là cầu thủ đầu tiên tại giải đấu cấp cao nhất xứ sở bò tót ghi được hơn 10 bàn thắng trong 13 mùa giải liên tiếp - một con số thực sự ấn tượng.

Bên cạnh Messi, một cá nhân khác trong đội hình Barca cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi sau trận đấu với Espanyol vừa qua, đó chính là Dembele. Sao trẻ người Pháp một lần nữa cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng trên hàng công Barca khi ghi một bàn và kiến tạo cho Luis Suarez nâng tỷ số lên 3-0 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Theo hãng thống kê số liệu thi đấu nổi tiếng thế giới Opta, Dembele đã trực tiếp ghi dấu ấn trong tám bàn thắng ở tám trận ra sân gần nhất trên mọi đấu trường (ba bàn thắng và năm pha kiến tạo).

Phong độ ấn tượng của Dembele nhiều khả năng sẽ giúp ngôi sao 21 tuổi chiếm suất đá chính trong những trận đấu sắp tới của người đồng đội Philippe Coutinho, vốn đang chơi khá thất thường. Màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh sinh năm 1997 cũng nhận được lời khen ngợi từ đội trưởng Messi. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, M10 khẳng định, Dembele đã có một trận đấu tốt và Barca rất cần mẫu cầu thủ như vậy. Trong khi những lời đồn đoán về một cuộc chia tay sớm của sao trẻ người Pháp với đội bóng xứ Catalan đang ngày càng nhiều lên, tiếng nói của Messi có thể sẽ khiến ban lãnh đạo Barca tìm mọi cách để giữ chân ngôi sao của mình trước sự nhòm ngó đến từ những “ông lớn” của bóng đá châu Âu.

Messi và Dembele là hai cái tên chơi ấn tượng nhất trong chiến thắng đậm đà 4-0 của Barca trên sân Espanyol. (Ảnh: Getty Images)

Vòng 15 La Liga cũng chứng kiến thêm một cá nhân ghi dấu ấn. Gareth Bale đã lại nổ súng ở La Liga sau hơn 800 phút im hơi lặng tiếng. Ngôi sao người xứ Wales ghi bàn duy nhất ở phút thứ 8 trong chuyến làm khách Huesca, giúp Real Madrid giành thắng lợi tối thiểu khá nhọc nhằn trước đội bét bảng, nhưng vừa đủ để đội bóng Hoàng gia trở lại với top 4.

Sau khi Cristiano Ronaldo không còn ở Real, nhiều người tin rằng đây sẽ là thời điểm để Bale bước lên gánh sứ mệnh dẫn dắt Los Blancos đến những mốc thắng lợi mới. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó ở đội bóng thành Madrid thời hậu Ronaldo, cùng những biến động trên băng ghế huấn luyện, cũng như phong độ tệ hại của chính Bale và kể cả các đồng đội khác lại đang báo hiệu một mùa giải đầy trắc trở cho ngôi sao 29 tuổi nói riêng và Real nói chung.

Nhưng cú đệm lòng tung lưới Huesca vừa rồi có thể sẽ là một bước khởi đầu mới giúp Bale tìm lại chính mình. Đây mới là bàn đầu tiên của số 11 ở La Liga sau 99 ngày tịt ngòi. Không những ghi bàn, ngôi sao 29 tuổi còn là nhân tố chơi năng nổ nhất trên hàng công Real ở trận đấu với Huesca. Nếu may mắn hơn một chút và thủ môn đối phương không chơi quá xuất sắc, Bale đã có thể có thêm bàn thắng. Real chắc hẳn sẽ muốn Bale tiếp tục duy trì phong độ này trong phần còn lại của mùa giải để tạo nên sự khác biệt mỗi khi đội bóng cần ngôi sao của mình tỏa sáng nhất.

Bale đã tìm lại niềm vui sau khi chấm dứt chuỗi 99 ngày tịt ngòi ở La Liga. (Ảnh: Reuters)

Ở vòng đấu thứ 15, Alaves lại cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua top đầu. Làm khách Atletico Madrid, đội bóng xứ Basque không thể chặn đứng chuỗi bất bại trên sân nhà của đối thủ khi để thua 0-3 và bị chính đội chủ sân Wanda Metropolitano cướp luôn vị trí thứ tư, còn mình thì tụt xuống thứ năm với 24 điểm, kém ngôi đầu của Barca tám điểm.

Alaves gây bất ngờ ở những vòng đấu đầu tiên khi liên tục cạnh trạnh ngôi đầu khá rát với các “đại gia” như Barca hay Atletico, thậm chí còn xếp trên cả Real hùng mạnh. Nhưng trong các lượt trận gần đây, đoàn quân của huấn luyện viên Abelardo Fernandez lại đang dần trở lại với chính mình. Thất bại trước Atletico vừa qua đã là trận thứ ba Alaves không biết đến chiến thắng ở La Liga. Họ đã tụt xuống xếp thứ năm và cũng không ngoại trừ nguy cơ bị đẩy luôn xuống nhóm giữa bảng xếp hạng, bởi cách biệt điểm số với các đối thủ bám đuổi phía sau cho tới vị trí thứ 10 chỉ là một hoặc hai điểm ít ỏi.

HLV Abelardo Fernandez và các học trò đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua top đầu. (Ảnh: Marca)

Nói đến câu chuyện hụt hơi thì lại phải nhắc đến Valencia. Mùa trước, Bầy dơi như thổi một luồng gió mới vào La Liga với lối đá tấn công đẹp mắt, giúp đội chủ sân Mestalla cán đích ở vị trí thứ tư chung cuộc La Liga, đồng nghĩa với một suất dự Champions League đầy xứng đáng. Thế nhưng, mọi chuyện đã đảo ngược hoàn toàn với đội bóng của HLV Marcelo Garcia ở mùa này. Dù đã có những bản hợp đồng khá chất lượng ở phiên chợ hè để bổ sung lực lượng, Valencia vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chỉ thắng có ba trận và ghi được vỏn vẹn 12 bàn sau 15 vòng đấu. Valencia may mắn cầm hòa Sevilla 1-1 bằng bàn thắng ở phút 90+2 của Mouctar Diakhaby ở vòng này, nhưng một điểm ít ỏi vẫn chẳng thể làm người hâm mộ Bầy dơi có mặt ở sân Mestalla hài lòng với điệp khúc hòa cứ lặp đi lặp lại.

Đánh rơi hai điểm ở Mestalla, Sevilla may mắn vẫn giữ được vị trí thứ 2 với 28 điểm, nhưng khoảng cách với Barca đã được gia tăng lên thành ba điểm, trong khi Atletico cũng vươn lên bằng điểm với Sevilla dù vẫn phải xếp sau do kém về chỉ số phụ. Xếp ở vị trí thứ 4 là Real với 26 điểm sau 15 vòng. Kém hai điểm so với Real, Alaves tạm xếp ở vị trí thứ năm, trong khi Rayo Vallecano và Huesca vẫn lần lượt chia nhau hai vị trí cuối bảng.

TRUNG HƯNG

