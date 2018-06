Sáng nay (27/6), Argentina đánh bại Nigeria với tỉ số 2-1 tại lượt trận cuối của bảng D World Cup 2018. 3 điểm có được cộng với việc Iceland thua Croatia 1-2, Argentina giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018 với tư cách nhì bảng D.

Messi ghi bàn mở tỉ số cho Argentina ở phút 14 (Ảnh: Getty).

Đây là trận đấu mà Argentina có bàn dẫn trước ở phút 14 do công của Messi. Nhưng, Victor Moses đã gỡ hòa 1-1 cho “đại bàng xanh” ở phút 51. Đến phút 86, Marcos Rojo ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho các nhà đương kim Á quân.

Phát biểu sau trận đấu, Messi cho biết: “Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Đó là một tình thế rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã vượt qua. Đây là màn thoát hiểm ngoạn mục, cứu tất cả chúng tôi”.

Đối thủ của Argentina ở vòng 1/8 là Pháp - đội đứng đầu bảng C. Đánh giá về đối phương Messi cho hay: “Chúng tôi đã theo dõi mọi trận đấu của Pháp và tất cả các trận đấu ở World Cup 2018 này. Có thể nói, Pháp là một đội bóng mạnh, nhiều cầu thủ giỏi, rất nhanh và có thể tạo nên sự khác biệt”.

Tính đến thời ở thời điểm hiện tại đã xác định được 4 cặp đấu ở vòng 1/8 gồm: Uruguay vs Bồ Đào Nha, Nga vs Tây Ban Nha, Pháp vs Argentina và Đan Mạch vs Croatia./.

Argentina và những đội bóng đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018

VOV.VN - Danh sách những đội bóng đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018 tính đến 6h ngày 27/6.

Bảng xếp hạng World Cup 2018: Messi đưa Argentina vào vòng 1/8

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2018, Messi tỏa sáng đưa Argentina lách qua khe cửa hẹp giành vé vào vòng 1/8.

Yến Hoàng/VOV.VN

VietBao.vn