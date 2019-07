Messi vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao mỗi khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Tại Copa America năm nay, siêu sao sinh năm 1987 mới có một pha lập công trên chấm phạt đền. Thậm chí, ở trận đấu với Venezuela vừa qua, “El Pulga” không để lại dấu ấn nào đáng kể do phải chơi như tiền vệ. Trong khi đó, Philippe Coutinho lại có màn trình diễn ấn tượng khi trở về khoác áo Brazil. Trong vai trò của "nhạc trưởng", cựu cầu thủ Liverpool đóng góp to lớn vào lối chơi của Selecao với 2 bàn thắng, một pha kiến tạo cùng số lượng cơ hội tạo ra vượt trội so với đồng nghiệp bên phía Argentina (3,3 so với 1,3).