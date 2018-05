Từ sau khi gia hạn hợp đồng với Barcelona đến năm 2021

cùng mức lương cao nhất châu Âu ( 500.000 bảng/tuần ), chân sút người Argentina nguyện chung thủy trọn sự nghiệp đỉnh cao với bóng đá xứ Catalan. Mặc cho những ông lớn như Man. City, Chelsea hay PSG liên tục chào mời săn đón, Messi vẫn nói một chữ “không” to tướng.

Mới đây, Messi lại gây hụt hẫng với các CLB lớn châu Âu khi tái khẳng định sẽ chỉ chơi bóng cho Barcelona cho đến khi giải nghệ. Tiền đạo 31 tuổi rành rọt: “Chỉ có Barcelona là chỗ chơi bóng duy nhất của tôi ở châu Âu. Tôi không muốn đi đâu cả. Nếu có, tôi sẽ trở lại quê hương Argentina nhưng hiện tại nó chỉ mới nằm trong suy nghĩ”.

Cầu thủ đã đoạt năm Quả bóng vàng châu Âu mùa giải này tiếp tục góp công lớn giúp Barcelona đoạt cú đúp danh hiệu La Liga và cúp Nhà vua cùng hai phần thưởng cá nhân Vua phá lưới lẫn Chiếc giày vàng châu Âu.

Chia sẻ về tương lai, Messi nói như hồi tưởng: “Nếu chỉ còn sáu tháng ngắn ngủi cuối cùng của sự nghiệp, tôi khao khát một lần nữa chơi bóng trong màu áo CLB Newell’s Old Boys. Đây là đội bóng xuất thân của tôi, từ hồi còn là một đứa trẻ. Tôi đá bóng say sưa trong sự cổ vũ thích thú của cha tôi, anh em, bạn bè thời thơ ấu. Ước mơ của tôi là chơi bóng cho Newell’s Old Boys và tôi đã làm được, dù sau này hoàn cảnh đưa đẩy tôi đến với Barcelona”.

Messi đang tập luyện cùng đội tuyển Argentina với một ước mơ lớn là đăng quang World Cup vào mùa hè này tại Nga. Bảng D của Messi và đồng đội còn có Croatia, Iceland, Nigeria.

VietBao.vn