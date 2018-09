"Anh ta là người nói nhiều nhất, không ngừng phàn nàn về tấm thẻ đỏ mà trọng tài Gil Manzano dành cho Clement Lenglet. Messi còn nổi cơn thịnh nộ", nhân chứng kể lại. Lúc đó, HLV Ernesto Valverde vẫn đang chăm chú sắp xếp lại đội hình.

Trận Barca hòa Girona ở vòng 5 La Liga diễn ra ngày 24/9 không chỉ được chứng kiến cuộc so kè tỷ số, mà còn xuất hiện tranh cãi. Hậu vệ Clement Lenglet bị trọng tài Gil Manzano truất quyền thi đấu vì đánh đối phương.

Lenglet của Barca bị thẻ đỏ sau pha đánh cầu thủ Girona. Ảnh: Sport.

Tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ người Pháp được người cầm còi rút ra sau khi tham khảo VAR. Những phản ứng dữ dội của cầu thủ Barca sau đó trở nên vô nghĩa. Trọng tài khẳng định có mọi bằng chứng để rút thẻ đỏ với cầu thủ người Pháp.

Bất bình với phán quyết đó, Messi liên tục càm ràm. Cơn thịnh nộ của Leo diễn ra từ giờ nghỉ giữa hiệp đến sau trận đấu. Kết thúc 90 phút, siêu sao người Argentina cũng từ chối bắt tay trọng tài Gil Manzano. Anh thể hiện thái độ lạnh lùng và quay đi, dù "ông vua áo đen" chủ động đến bắt tay trước.

Cũng liên quan đến tấm thẻ đỏ cho Lenglet, trung vệ Gerard Pique đã chờ trọng tài trong đường hầm, phàn nàn người đồng đội không cố ý đánh cầu thủ Girona. Theo Marca, ngôi sao người Tây Ban Nha còn mỉa mai, "Lúc nào cũng thế", để chỉ Barca thường bị trọng tài xử ép.

Messi từ chối bắt tay trọng tài Gil Manzano sau trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, tiền vệ Sergio Busquets cũng nổi đóa khẳng định phương pháp VAR khi áp dụng vào giải La Liga chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Không biết có phải vì tức tối do đội nhà mất điểm hay không, Messi sau trận đấu cũng hủy quyết định tới London (Anh) dự gala trao giải "The Best" của FIFA.

Dễ hiểu cho cơn thịnh nộ của Leo, Pique và Busquets. Trận hòa Girona khiến họ bị chặn đứng chuỗi trận toàn thắng và để Real Madrid cân bằng điểm số khi cùng có 13 điểm).

Lionel Messi Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng. Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro. Ngày sinh: 24/06/1987 Chiều cao: 1.69 m Số áo: 10 Facebook



