Diễn ra tại Manila (Philippines) vào ngày 27-7, Martin Nguyễn sẽ đối đầu với Kevin Belingon, võ sĩ MMA hàng đầu của đảo quốc này, cho chiếc đai vô địch tạm thời hạng bantamweight (hạng gà, 52-56kg). Belington hiện đang có 5 chiến thắng liên tiếp trong đó có 3 chiến thắng bằng KO.

Martin Nguyễn tuột mất cơ hội giành 3 đai vô địch MMA ở ba hạng cân khác nhau trước nhà vô địch Bibiano Fernandes tại sự kiện ONE: IRON WILL vào tháng 3.

Nhưng không phải vì thế mà tay đấm gốc Việt này chịu từ bỏ ước mơ thống trị giải đấu ONE ở 3 hạng cân khác nhau. Sau thất bại ONE: IRON WILL, Martin Nguyễn quay trở lại sàn đấu với chiến thắng bằng tính điểm và bảo vệ thành công đai vô địch hạng featherweight (hạng lông 56 kg) trước đối thủ trẻ hơn 10 tuổi Christian Lee. Trong trận đấu này, Martin đã chứng tỏ mình là tay đấm nhiều kinh nghiệm hơn khi có chiến thuật rất hiệu quả, làm chủ thế trận và điều khiển thế trận theo ý mình.

Trong trận đấu vào tháng 7, đối thủ Belingon được cho là có nhiều lợi thế hơn khi được thi đấu trên sân nhà Manila (Philippines). Điều này có thể sẽ khiến Martin chịu một áp lực lớn và buộc phải có một trận đấu áp đảo hoàn toàn hoặc thắng bằng K.O.

Quang Liêm

VietBao.vn