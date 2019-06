Sự kiện:

Vào ngày 6/9 tới đây, ONE Championship – đấu trường võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á chính thức đổ bộ đất nước hình chữ S với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM.

Martin Nguyễn sẽ là tâm điểm của sự kiện ONE Championship tại TP.HCM vào tháng 9 tới đây

Trao đổi với phóng viên Việt Nam, ông Chatri Sityodtong – Chủ tịch và CEO của ONE Championship hứa hẹn mang đến những màn thượng đài của các võ sĩ gốc Việt tốt nhất, nổi tiếng nhất mà ONE đang có. Trong đó nổi bật là hai cái tên Martin Nguyễn và Bi Nguyễn.

Martin Nguyễn là võ sĩ gốc Việt nổi tiếng nhất đang thi đấu tại sàn MMA lớn nhất châu Á. Anh từng là nhà vô địch thế giới hai hạng cân khác nhau. Mới đây, võ sĩ mang hai dòng máu Việt – Úc làm “chao đảo” giới võ thuật bằng đòn gối bay đẹp như phim hạ knock-out cựu vô địch thế giới người Mông Cổ Jadambaa để bảo vệ thành công chiếc đai vô địch thế giới hạng lông.

Bi Nguyễn là nữ võ sĩ gốc Việt đầu tiên thi đấu MMA tại ONE Championship. Cô gái có biệt danh “ong sát thủ” đã có màn ra mắt hoàn hảo với chiến thắng chóng vánh ngay trong hiệp 1 trước nhà vô địch Muay người Indonesia, Retno Wulan hồi tháng 4 vừa qua.

"Độc cô cầu bại" Duy Nhất (bên phải) sẽ lần đầu lên sàn ONE Championship?

Đặc biệt không kém, đại diện ONE cho biết đã làm việc với một số võ sĩ Việt Nam để thi đấu tại sự kiện ở TP.HCM tới đây, trong đó nhiều khả năng có sự góp mặt của “Độc cô cầu bại” làng Muay Việt – Nguyễn Trần Duy Nhất.

Nếu điều này thật sự diễn ra, chắc chắn màn lên sàn ONE lần đầu tiên của “tượng đài” từng 7 lần vô địch thế giới Duy Nhất sẽ nhận sự quan tâm cuồng nhiệt của người hâm mộ không kém các trận đấu của Martin Nguyễn, hay Bi Nguyễn.

Bên cạnh đó, ONE còn sẽ mang đến dàn ring girl nóng bỏng và xinh đẹp nhất châu Á. Những “người đẹp cầm bảng” này hầu hết là những người mẫu, DJ…đến từ Hàn Quốc hứa hẹn “hút hồn” khán giả với những đường cong chuẩn mực.

ONE sở hữu dàn ring girl xinh đẹp và nóng bỏng nhất châu Á

ONE Championship không chỉ là đầu trường võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á mà còn phủ sóng hơn 140 quốc gia trên toàn thế giới. ONE sở hữu số lượng nhà vô địch thế giới đông đảo nhất (hơn 130 người) và có trung bình hơn 20 triệu lượt xem trên mỗi sự kiện diễn ra.

Khác với những đấu trường võ thuật tổng hợp khác, ONE chú trọng đến xây dựng hình ảnh võ sĩ, quảng bá hình ảnh đất nước đó thông qua võ thuật, tính cách con người (sự khiên nhường, lòng can đảm, sự chính trực, lòng trắc ẩn…), những điều đã làm ONE được ví von là “mái nhà võ thuật châu Á”.

Ông Chatri Sityodtong – Chủ tịch và CEO của ONE Championship gặp gỡ báo chí Việt Nam vào trưa ngày 12/6

Đại diện ONE cho biết cũng sẽ tôn trọng và tuân thủ tuyệt đối các quy định hiện hành của Việt Nam về MMA và đưa ra các kế hoạch phù hợp nhất. Chính điều này nhiều khả năng sự kiện của ONE tới đây sẽ chỉ thi đấu ở hai thể loại Muay, Kick-boxing và cũng sẽ thi đấu trên sàn dây, thay vì lồng sắt như ở các nơi khác.

VietBao.vn