Thư giãn và truyền cảm hứng từ chạy

“Nhìn thấy nhiều người trong cộng đồng tham gia chạy đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Bây giờ, tôi có thể ra ngoài và chạy 20 dặm vào một buổi sáng chủ nhật nào đó ngon lành”, người sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckenberg cho biết về lợi ích mà marathon đã mang lại cho mình.

Năm 2016, tỷ phú công nghệ này tự đặt ra thử thách cho mình mang tên “Một năm chạy bộ”. Mỗi ngày, anh chạy ít nhất một dặm dù công việc có bận rộn cỡ nào. Không chỉ chạy một mình, Mark còn lập ra cả một nhóm công khai để chia sẻ về hành trình của mình cũng như những điều thú vị mà nó mang đến.

Chỉ sau một thời gian ngắn, người sáng lập Facebook thích thú cho biết việc chạy bộ giúp đầu óc của anh thoải mái hơn, tinh thần lạc quan, tạo thêm năng lượng cũng như xua tan những mệt mỏi trong công việc. Đối với anh, môn thể thao đơn giản này là cách tốt nhất để nâng cao sức khỏe cũng như rèn luyện tinh thần.

Người chạy marathon luôn có những mục tiêu mới để vượt qua

Không phải ngẫu nhiên, hầu hết người thành đạt trên thế giới đều thường xuyên chạy marathon. Chạy vài km là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới, giúp mọi người có đầu óc thoải mái, minh mẫn, qua đó nâng cao hiệu quả công việc. Xa hơn, việc duy trì thường xuyên còn giúp mọi người tránh xa các thói quen xấu.

Có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy lợi ích lớn nhất của việc chạy bộ là giảm nguy cơ bệnh tật. Những người chạy bộ thường xuyên ít có khả năng mắc các loại bệnh lý như béo phì, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, cholesterol, ung thư, viêm khớp… Với phụ nữ, chạy marathon là phương pháp tuyệt vời để giảm cân, tạo nên vóc dáng cân đối.

Rèn luyện ý chí và xây dựng tinh thần vượt khó

Về hình thức, marathon rất đơn giản. Nhưng muốn thực hiện, mỗi người cần có ý chí, sự tự tin và kế hoạch rõ ràng. Để hoàn thành mỗi chặng đua từ 10 km cho đến hàng chục km, mỗi người chạy phải có lòng quyết tâm, tinh thần vượt khó, bền bỉ và nỗ lực hết mình. Kết quả đạt được là phần thưởng vô giá đối với tất cả mọi người.

Ở Việt Nam, phong trào marathon đang ngày càng lan rộng, việc chạy dần trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người bởi những lợi ích to lớn mà nó mang lại. Đối với nhiều người, chạy còn giúp họ rèn luyện tính kỷ luật, xây dựng mục tiêu rõ ràng, từ đó, thay đổi bản thân cũng như thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Khi nào muốn tự thách thức giới hạn bản thân, họ bắt đầu một cung đường, một cự ly chạy mới. Với tinh thần đó, mọi người cùng nhau sẽ tạo thành một cộng đồng khỏe mạnh, tiến tới một xã hội có tinh thần thể thao, khát khao tiến về phía trước. Đó là giá trị cao đẹp nhất mà marathon mang lại cho mỗi người. Chỉ cần có ý chí, bất cứ ai cũng có thể tập luyện môn thể thao này.

Các giải marathon là cơ hội tuyệt vời để quảng bá cho các địa điểm tổ chức

Đến nay, tại Việt Nam đã có nhiều giải chạy bộ được tổ chức như HCMC Run, Vietnam Challenge Trail Run, Danang Intenational Marathon, Vietnam Mountain Marathon… Nhưng nhìn chung, con số này còn ít so với nhu cầu của mọi người trong bối cảnh các nhóm cộng đồng có chung niềm đam mê trên đường chạy được thành lập ngày càng nhiều như Vietrunners, LDR (Long Distance Runners), DNR (DaNang Runners), HCR (Hue Citadel Runners), Runclub, SRC…

Cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh địa phương

Với những nhà tổ chức, môn thể thao này là cơ hội tuyệt vời để quảng bá hình ảnh của một địa phương, doanh nghiệp tới khách du lịch các nước. Trên thế giới, có không ít những giải lớn đến rất lớn do các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ như ING New York City Marathon, Bank of America Chicago Marathon. Đây đều là 2 trong 6 giải marathon chính lớn nhất của thế giới, hay Standard Chartered Marathon được tổ chức trên khoảng 10 thành phố khắp châu Á.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, mối liên kết giữa các tổ chức để hình thành các giải marathon quy mô chưa cao, chưa có các giải có doanh nghiệp đồng hành qua nhiều năm, xuyên suốt để tạo nên điểm nhấn. Nếu có những giải chạy quốc tế quy mô được tổ chức ở các thành phố lớn, những điểm đến du lịch của Việt Nam như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… chúng ta có thể giúp quảng bá hình ảnh ấn tượng về Việt Nam đến với thế giới và qua đó, tạo nên phong trào có ảnh hưởng rộng khắp, truyền tải những thông điệp sống tích cực đến mọi người. Bởi marathon không đơn thuần là việc “xỏ giày ra chạy”, mà đó là một hành trình để chúng ta qua từng bước vượt qua chính mình và hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống vốn luôn đòi hỏi lòng kiên trì và nỗ lực.

VietBao.vn