Sân vận động quốc gia Luzhniki là nơi diễn ra trận mở màn và chung kết World Cup 2018. Ảnh: Dmitry Chistoprudov

Sân vận động quốc gia nước chủ nhà Nga - Luzhniki - với sức chứa 81.000 khán giả, là nơi diễn ra trận mở màn World Cup 2018 giữa Nga và Saudi Arabia lúc 22 giờ cùng ngày và trận chung kết ngày 15-7.

Trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc, Nga huy động đông đảo lực lượng an ninh nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối, ngăn chặn mọi nguy cơ, đặc biệt là khủng bố nhằm vào một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm của đất nước. Linh vật của World Cup 2018 là chú sói Zabivaka - “người ghi bàn” theo tiếng Nga, tượng trưng cho sự vui vẻ, quyến rũ và tự tin.

Nga huy động số lượng lớn nhân viên an ninh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc và suốt thời gian diễn ra World Cup 2018. Ảnh: Reuters

Hàng chục nghìn người hâm mộ đổ về sân Luzhniki, tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước giờ khai mạc. Ảnh: EPA

Những cổ động viên nữ xinh đẹp đến từ nhiều quốc gia khiến không khí thêm sôi động. Ảnh: Getty Images

Gần đến thời điểm khai mạc, thủ môn huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010 Iker Casillas và siêu mẫu Nga Natalia Vodianova mang cúp vàng danh giá vào sân trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả.

Cùng thời điểm, các cầu thủ Nga khởi động trước trận đấu với Saudi Arabia, trong khi khán đài trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự cuồng nhiệt của những nữ cổ động viên xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Thủ môn huyền thoại Iker Casillas và siêu mẫu Nga Natalia Vodianova mang cúp vàng danh giá vào sân. Ảnh: Getty Images

Thủ thành có biệt danh "Thánh Iker" xuất hiện bảnh bao cùng cúp vàng World Cup 2018. Ảnh: Getty Images

Cận cảnh cúp vàng thế giới. Ảnh: Telegraph

Đúng 21 giờ 30, huyền thoại bóng đá Brazil - Ronaldo bước ra sân từ đường hầm, theo sau là thủ lĩnh ban nhạc Take That - Robbie Williams. Danh ca nhạc Pop nổi tiếng người Anh trình diễn ca khúc Let me entertain you và một số ca khúc quen thuộc khác cùng sự tham gia biểu diễn của 500 vũ công.

Danh ca Robbie Williams trình diễn mở màn lễ khai mạc. Ảnh: Reuters

Danh ca 44 tuổi và nữ ca sỹ opera nổi tiếng nước chủ nhà Aida Garifullina nhận được sự tán thưởng của hơn 80.000 khán giả có mặt trên sân. Ảnh: Getty Images

Tiếp nối màn biểu diễn của Robbie Williams là ca sĩ opera nổi tiếng nước chủ nhà Aida Garifullina. Nữ ca sĩ 30 tuổi trình diễn trong sự tán thưởng nhiệt liệt của hơn 80.000 khán giả có mặt trên sân vận động quốc gia Luzhniki.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc. Ảnh: Reuters

Sân Luzhniki không còn chỗ trống ngày khai mạc. Ảnh: Telegraph

Sau các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, huyền thoại Ronaldo trở lại sân Luzhniki cùng cựu hoa hậu Nga - nữ đại sứ World Cup 2018 Victoria Lopyreva. Người đẹp 34 tuổi cầm trên tay quả bóng chính thức của vòng chung kết bóng đá thế giới năm nay. Ronaldo và chú sói linh vật Zabivaka thực hiện một cú đá tượng trưng khởi động giải.

Huyền thoại Ronaldo và chú sói linh vật Zabivaka.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Nga Putin hy vọng toàn thể người hâm mộ bóng đá thế giới và các đội tuyển quốc gia cùng tận hưởng không khí bóng đá sôi động tại Nga - một đất nước cởi mở, thân thiện và hiếu khách.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ khai mạc World Cup 2018. Ảnh chụp màn hình

“Bóng đá giúp chúng ta lại gần nhau hơn. Chúng ta cùng đoàn kết bởi môn thể thao tuyệt vời này”, Tổng thống Putin phát biểu.

Chủ tịch FIFA Infantino phát biểu tại khai mạc. Ảnh: RT

Sau phần phát biểu của Tổng thống Putin là bài phát biểu ngắn gọn của Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino. Lãnh đạo cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới chào mừng toàn thể người hâm mộ có mặt tại Nga theo dõi World Cup 2018, đồng thời gửi lời cảm ơn đến nước Nga và Tổng thống Putin.

Lễ khai mạc kết thúc lúc 22 giờ. World Cup 2018 chính thức diễn ra với màn đọ sức đầu tiên giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Luzhniki. Thương Nguyệt

