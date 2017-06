Báo giới Ý cho hay, do quá ấn tượng với phong độ của Nainggolan, Man Utd đã hạ quyết tâm phải sở hữu bằng được tiền vệ này trong hè năm nay. Trước đây, tiền vệ người Bỉ từng là mục tiêu của hàng loạt ông lớn như Chelsea, Arsenal, tuy nhiên, đội bóng chủ quản của anh là AS Roma đều từ chối lời hỏi mua của các "ông lớn" trên, nên Nainggolan vẫn phải ở lại sân Olympico. Tuy nhiên, trong hè 2017, mọi chuyện đã thay đổi. Cho đến thời điểm này, chính bản thân tiền vệ sinh năm 1988 lại muốn "dứt áo ra đi", vì vậy, Man Utd có rất nhiều thuận lợi để chiêu mộ tiền vệ gốc Indo này. Báo giới Italia cũng tiết lộ, Quỷ đỏ sẵn sàng trả cho Nainggolan mức lương gấp đôi những gì anh đang nhận được tại AS Roma, tức là khoảng 7,5 triệu euro 1 năm (sau thuế) để thuyết phục Nainggolan rời khỏi AS Roma.

Khi được hỏi về khả năng gia nhập Quỷ đỏ, Nainggolan lấp lửng: “Có lẽ đó là sự thật, những có lẽ không phải. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn đi nghỉ mát, và sau đó, chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra”.

KH

VietBao.vn