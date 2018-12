Tại lễ trao giải AFF Cup, không chỉ hàng triệu khán giả Việt Nam mà đông đảo người hâm mộ khu vực thực sự bất ngờ khi tuyển Malaysia được nhận phần thưởng "Fair Play" từ Ban tổ chức giải. Từ chỗ ngạc nhiên đến bị sốc, tất cả đều không tin vào mắt mình khi các con số thống kê về thẻ phạt của tuyển Malaysia tại giải lần này không đối thủ nào sánh bằng!

Thủ quân Zaquan Adha của Malaysia nhận giải Fair-Play

Đội bóng do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt nhận nhiều thẻ phạt nhất tại giải với 19 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Tính riêng trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 15-12, tuyển Malaysia đã thực hiện đến 19 pha phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam, nhận lại 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ từ trọng tài người Iran Alireza Faghani. Bên cạnh đó, trận chung kết lượt đi họ cũng nhận 5 thẻ vàng dù trọng tài người Úc phần nào nhân nhượng cho đội chủ sân Bukit Jalil.

Quang Hải nhiều lần lãnh đòn từ các hậu vệ Malaysia

Cơn bão chỉ trích giải thưởng "tào lao" này lập tức lan tràn trên các mạng xã hội khi CĐV không tài nào hiểu được vì sao tuyển Malaysia lại được vinh danh ở khoản thi đấu đẹp, luôn phải thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương và người hâm mộ trong cũng như ngoài sân đấu. Rất nhiều ý kiến cho rằng LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã bất chấp các quy định về thẻ phạt do chính FIFA ban hành bên cạnh các nguyên tắc chính của giải thưởng Fair-Play. Cũng có dư luận cho rằng, vì trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) đặt tại Malaysia nên đội tuyển nước này luôn được các trọng tài ưu ái ở mọi giải đấu mà họ tham dự!! Do không thể lên ngôi vô địch như mong muốn, người Mã đã được nhận một "món quà an ủi" cho những nỗ lực của họ tại giải đấu lần này.

Ban tổ chức AFF Cup làm sai quy định 6.4 Điều lệ giải

Theo điều lệ AFF Cup 2018, giải thưởng Fair-Play phải do đại diện của LĐBĐ nước chủ nhà trao cho đội được bình chọn và đội bóng này phải do Tiểu ban Kỷ luật AFF chọn lựa, có đối chiếu với bản hướng dẫn bình chọn do FIFA phát hành. Ở đây, trao giải cho đội trưởng Zaquan Adha của tuyển Malaysia lại là một thành viên lãnh đạo AFF còn các tiêu chí chọn lựa Malaysia đã không được Tiểu ban Kỷ luật AFF công khai.

Nhật Bản "loại" Senegal ở World Cup 2018 bằng điểm Fair-Play

Câu chuyện về giải Fair-Play của tuyển Malaysia khiến nhiều người hâm mộ nhớ lại sự cố hy hữu tại World Cup 2018 vừa qua. Nắm rõ phương thức xếp hạng vòng bảng của FIFA ưu tiên lần lượt các tiêu chí gồm điểm số, hiệu số bàn thắng-bại, tổng số bàn thắng, kết quả đối đầu trực tiếp, điểm fair-play dựa trên số thẻ phạt, ở lượt đấu cuối của bảng H, Nhật Bản (4 thẻ vàng) đã cố tình không đá dù bị Ba Lan dẫn bàn để đảm bảo ưu thế so với Senegal (6 thẻ vàng) khi đôi bên bằng nhau ở mọi chỉ số khác. Dư luận đã nặng lời chỉ trích Nhật Bản khi đội bóng này phớt lờ những điều tốt đẹp nhất của tinh thần thể thao dù bị thua nhưng vẫn không muốn tấn công để ghi bàn do sợ phải nhận thêm thẻ phạt.

Sân Bukit Jalil đầy ắp khán giả các trận đấu của tuyển Malaysia

Cựu trọng tài FIFA Dương Mạnh Hùng cho biết, giải thưởng Fair-Play được trao dựa trên nhiều tiêu chí mà số lượng thẻ phạt chỉ là một. "Ban tổ chức giải có thể xét giải dựa theo nhiều yếu tố, trong đó có thành tích bóng đá. Tuyển Malaysia vào đến trận chung kết, công tác tổ chức thi đấu của nước này khá ổn, đảm bảo lượng khán giả đến sân rất lớn. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã thể hiện tinh thần chiến đấu rất tốt, lối chơi dựa trên khả năng kiểm soát bóng và tấn công nhiều. Malaysia có thể nhận nhiều điểm trừ từ lượng thẻ phạt kỷ lục nhưng vẫn có thể "kéo" lại ở các yếu tố tích cực kể trên. Cá nhân tôi không ủng hộ lối chơi rắn, chủ trương phạm lỗi của Malaysia ở chung kết lượt đi lẫn lượt về nhưng xét toàn giải, họ đã thi đấu ổn định ở mức cao, chỉ để thua hai trận toàn giải đều trước tuyển Việt Nam, trong đó có trận chung kết lượt về. Giả sử không trao giải này cho Malaysia, Ban tổ chức cũng buộc phải trao cho đội tuyển Việt Nam nhưng xu hướng đã nhận giải thưởng vô địch, chẳng đội nào chịu nhận thêm giải phong cách mà sẵn sàng trao lại cho đội khác", cựu "còi vàng Việt Nam" chia sẻ.

Malaysia luôn ra sân với ý chí chiến đấu cực cao

