Khi MU thua Tottenham 0-3 ngay tại Old Trafford, Jose Mourinho đã hùng hồn chửi thẳng những phóng viên trong phòng họp báo rằng hãy học cách “tôn trọng” ông, người có 3 chức vô địch Premier League, nhiều hơn 19 HLV còn lại tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Giờ thì trước West Ham của Manuel Pellegrini, người vinh dự có số lần vô địch Premier League bằng 1/3 của Mourinho (thay vì chỉ là con số 0 tròn trĩnh như Mauricio Pochettino của Tottenham chẳng hạn), nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã thua thảm.

MU của Mourinho đã thua thất vọng West Ham 1-3. Ảnh: Mancheter United.

Trận thua toàn diện của Mourinho

Trên sân London Stadium, Mourinho đơn giản là đã thua, thậm chí thua nhục trước một West Ham đã thua tới cả 4 trận bắt đầu mùa giải, trong đó có những màn cúi đầu trước các đối thủ đồng cân đồng lạng với MU là Liverpool (thua 0-4) và Arsenal (thua 1-3).

Đội bóng tới từ thủ đô London mới chỉ biết mùi vị chiến thắng cách đây hai vòng khi đánh bại Everton thất thường 3-1, họ hòa Chelsea kiệt sức của Sarri 0-0. Một đội bóng như thế sau cùng lại có chiến thắng đầy thuyết phục trước MU, đội Á quân mùa trước.

MU đã thua West Ham, đội chỉ có nổi 1 chiến thắng trong 6 vòng đấu trước đó. Ảnh: Manchester United.

Chỉ riêng việc đưa ra những dữ kiện này để độc giả tự lắp ghép có lẽ cũng là đủ để thấy trận thua của MU là nỗi thất vọng đến thế nào.

Mourinho đã làm tất cả trong khả năng của mình. Ông “trảm” Alexis Sanchez mà không thông báo lý do gì trước trận, xoay MU chơi theo sơ đồ 3-5-2 trứ danh từng đưa Pogba lên đỉnh cao ở Juve.

Ở đó, ông để Paul Pogba chơi tiền vệ trung tâm lệch trái, được chơi tự do bên cạnh hai máy quét là Nemanja Matic và Marouane Fellaini. Hàng công của MU với Anthony Martial và Romelu Lukaku cũng là những đối tác thân thiết của tiền vệ người Pháp cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Mourinho có lẽ hiểu vận mệnh của MU (và cả của chính ông) nằm cả trong đôi chân của Pogba, người ông vừa tước quyền đeo băng đội trưởng, và tạo ra lùm xùm bằng màn hục hặc trên sân tập. Vì vậy Mourinho cố gắng tạo ra môi trường thoải mái nhất để Pogba chơi thứ bóng đá đúng với đẳng cấp của anh.

Đó là một canh bạc? Đúng. Và Mourinho đã thua khi Pogba chơi một trận tệ hơn rất nhiều so với khả năng của anh. Tiền vệ người Pháp chỉ tung ra 42 đường chuyền với độ chính xác 88%, chỉ đi bóng qua đối thủ đúng một lần, tung ra 3 cú sút thì chỉ 1 trong số đó đi trúng khung thành. Pogba thậm chí bị thay ra sân vào phút thứ 71.

Canh bạc mà Mourinho đặt vào Pogba đã thất bại. Ảnh: Reuters.

Trong những phút cuối có mặt trên sân, người ta thấy Pogba để mất bóng và… đi bộ về phòng ngự. MU đã thua trước West Ham, còn Mourinho thua toàn diện trước không chỉ Pellegrini, mà còn là cả Pogba.

Vực thẳm chờ "Người đặc biệt"

Sau khi hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía West Ham, những CĐV MU đã lập tức nghĩ về chuyện Mourinho sẽ… nói gì trong phòng họp báo. Đó là nơi có lẽ duy nhất vào lúc này Mourinho có thể giành chiến thắng, dù thực tế cũng chỉ bằng mồm mép và ánh hào quang từ quá khứ lừng lẫy.

Sau cùng thì Mourinho không có bài phát biểu hùng hồn nào như sau khi thua Tottenham 0-3 cả. Trong phòng họp báo, ông đổ lỗi cho trọng tài vì cho rằng Pablo Zabaleta đã việt vị trong bàn thắng đầu tiên của West Ham và yêu cầu sự xuất hiện của VAR tại Premier League. Sau đó Mourinho nói những cầu thủ MU “thiếu cá tính”.

Mourinho một lần nữa lại đổ vấy trách nhiệm tới đội ngũ trọng tài và cầu thủ sau khi MU thua cuộc. Ảnh: Getty Images.

Lên án trọng tài và chỉ trích cầu thủ đội nhà, tất cả vẫn là những luận điệu cũ rích của Mourinho sau mỗi trận thua và chẳng còn làm giới mộ điệu bất ngờ nữa. Những CĐV “Quỷ đỏ” đã chán ngấy ông thầy người Bồ Đào Nha, họ muốn thấy sự thay đổi.

Người ta đã bắt đầu đề cập tới viễn cảnh Antonio Conte ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford đề hồi sinh Paul Pogba. Ai đó mộng mơ hơn thì sẽ đặt Zidane lên thay thế Mourinho. Thậm chí tờ The Sun còn tiết lộ rằng Zizou đã thuê người tới… dạy tiếng Anh cho mình và nhanh nhảu quy chụp ấy là dấu hiệu cho màn thay tướng tại Old Trafford.

Khủng hoảng giờ là từ ngữ thừa thãi khi nói tới tình thế của Mourinho tại Old Trafford lúc này. Sau lưng “Người đặc biệt” lẫy lừng một thuở, đã là vực thẳm.

West Ham sút trúng khung thành MU 3 lần và ghi được 3 bàn. Không có gì tệ hại hơn thế với MU. Đồ họa: The Guardian.

Manchester United F.C Manchester United Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Greater Machester, Anh. Câu lạc bộ đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh với biệt danh "Quỷ Đỏ" được thành lập ban đầu với tên gọi Newton Heath LYR Football Club vào năm 1878 sau đó đổi tên thành Manchester United vào năm 1902. Manchester United là câu lạc bộ thành công nhất tại Anh, giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh, đoạt 12 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và giữ kỷ lục 21 lần đoạt Siêu cúp Anh Bạn có biết: Đội hiện nắm giữ kỷ lục vô địch nước Anh nhiều nhất (20) – trong đó có kỷ lục 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh – nhiều Siêu cúp Anh nhất (21). Thành lập: 1878 Biệt danh: Quỷ Đỏ Sân vận động: Old Trafford



