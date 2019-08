Trên sân Old Trafford, đội bóng của HLV Frank Lampard đã gây bất ngờ khi nhập cuộc đầy chủ động trước đội chủ nhà M.U. Chelsea cầm bóng tự tin, chơi pressing tầm cao mạch lạc và mạnh mẽ, khiến đội bóng của HLV Ole Solskjaer chỉ biết thu mình chống đỡ.

Abraham bỏ lỡ cơ hội khi dứt điểm vào cột dọc

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, The Blues kiểm soát bóng lên tới 75% so với 25% của đội chủ nhà. Con số đó đủ cho thấy sự lấn lướt của đội bóng trẻ mặc áo xanh. Nếu may mắn hơn, Chelsea đã có bàn mở tỉ số ở phút thứ 3, nếu cột dọc không từ chối cú sút quyết đoán của Tammy Abraham.

Không thể ghi bàn khi đang có thế trận tốt, Chelsea lập tức "hiện nguyên hình" là một đội bóng trẻ và non kinh nghiệm. Phút 18, trung vệ Kurt Zouma lóng ngóng phạm lỗi với Rashford trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng penalty. Trên chấm 11m, chính Rashford không mắc sai lầm nào mở điểm cho M.U.

M.U vùng lên quá nhanh và quá nguy hiểm

Sau bàn thua này, Quỷ đỏ dần lấy lại thế trận, cầm bóng nhiều hơn. Trong khi đó, Chelsea vẫn tạo ra được một số tình huống nguy hiểm, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười. Điển hình là pha dứt điểm trúng điểm nối xà ngang-cột dọc của hậu vệ Emerson ở phút 40. Hai đội rời sân với tỉ số 1-0 nghiêng về M.U sau 45 phút đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, M.U tăng tốc còn Chelsea thì sụp đổ. Chỉ trong vỏn vẹn có 2 phút, từ 65" đến 67", đội bóng của HLV Solskjaer đã ghi liên tiếp 2 bàn để nâng tỉ số lên 3-0. Đầu tiên là pha dứt điểm cận thành của Martial, trước khi Rashford lập cú đúp cho riêng mình.

Ngay ra quân thảm họa của đội khách được khép lại ở phút 81, khi Daniel James, tân binh vừa được tung vào sân cách đó 7 phút, ấn định chiến thắng 4-0 cho Quỷ đỏ cũng từ một pha phản công thần tốc được phát động bởi Paul Pogba.

Daniel James ghi bàn trên sân nhà ngay trong trận ra mắt M.U ở Ngoại hạng Anh

4-0, sân Old Trafford như đã quên hết mọi ưu phiền ở mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, đội bóng non trẻ của Frank Lampard sẽ còn rất nhiều việc phải làm ở chặng đường gian nan phía trước.

