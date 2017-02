Hiện tại tương lai của Rooney tại Old Trafford đang rất mù mịt. Cụ thể, trong 4 trận đấu gần đây của Quỷ đỏ, cầu thủ sinh năm 1985 đã không được ra sân một phút nào.

MU lên kế hoạch bán Rooney sang Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Hay đặc biệt hơn là trong trận lượt về với Saint- Etienne , “Gã Shrek” cũng không được thi đấu mặc cho kết quả đã được định trước ở lượt đi. Những dấu hiệu trên cho thấy, Rooney gần như không còn nằm trong kế hoạch của HLV Mourinho.

Bên cạnh đó, hiện tại Rooney đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Old Trafford với 300.000 bảng/ tuần. Do vậy, Ban lãnh đạo MU không muốn tiêu tốn quá nhiều tiền cho một cầu thủ đã luống tuổi như Rooney. Điều đó khiến chân sút 32 tuổi có thể phải sẽ sớm phải chia tay Old Trafford trong thời gian tới.

Hiện tại, rất nhiều CLB đến từ Trung Quốc mong muốn có được chữ ký của đội trưởng của MU như Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan, Jiangsu Suning và Tianjin Quanjian.

Theo tiết lộ của tờ Sky Sport, nếu chuyển tới Trung Quốc thi đấu, Rooney sẽ nhận mức lương “khủng” vào khoảng 700.000 bảng/ tuần. Đây chắc hẳn là mức lương cực kỳ hấp dẫn nếu anh quyết định sang “đất nước tỷ dân” dưỡng già./.

