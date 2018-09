Premier League 2018/2019 đã đi qua được 6 vòng đấu. Quãng thời gian qua, đội bóng chơi kém thuyết phục nhất có lẽ là Man United.

Thông số của BBC chỉ ra sau 6 vòng, MU của Mourinho mới giành được 10 điểm, kém cùng kỳ mùa trước 6 điểm. Tại Premier League mùa trước, MU thắng 5, hòa 1 và giành tới 16 trên 18 điểm tối đa. Từ đầu mùa giải này, MU đã phải nhận 2 thất bại cùng 1 trận hòa.

Mourinho cùng MU đang có khởi đầu không suôn sẻ.

Thành tích đi xuống đầu mùa giải năm nay khiến CĐV đội bóng lo lắng. Mùa giải trước dù có phong độ rất tốt như trên, nhưng cuối cùng MU vẫn không thể cạnh tranh nổi với Man City và kém đối thủ tới 19 điểm khi Premier League khép lại.

Về phần đội chủ sân Etihad, họ vẫn duy trì phong độ rất ổn định. Sau 6 vòng đấu mùa trước, Man City có 16 điểm - bằng với số điểm hiện tại của họ sau 6 vòng mùa này. Nhìn chung, các trận đấu của Man City vẫn có thế trận một chiều với hàng loạt cơ hội nghiêng về phía thầy trò Pep Guardiola. Nếu trọng tài chính xác hơn, họ có thể đã toàn thắng và giành 18 điểm từ đầu mùa.

Hai đội bóng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc là Liverpool và Crystal Palace. Về phần Liverpool, họ chỉ có 11 điểm sau 6 trận mùa trước, nhưng ở mùa này thì thành tích này là 18 điểm tuyệt đối với 6 chiến thắng. Với Crystal Palace, họ chỉ có 7 điểm mùa này - con số không mấy ấn tượng. Tuy vậy, 6 trận đầu mùa giải trước họ toàn thua nên 7 điểm nói trên cũng là cả một sự tiến bộ.

Liverpool chơi tốt hơn chính họ của mùa giải trước.

Chelsea và Arsenal cũng chơi tốt hơn so với cùng kỳ mùa trước. The Blues giành 16 điểm mùa này, so với 13 của mùa trước. Con số của Arsenal là 12 so với 10.

Một ông lớn khác cũng được quan tâm là Tottenham. Mùa này, họ vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp (2 trong số đó ở Premier League) và giành được 12 điểm. Nhiều ý kiến cho rằng Spurs đang khủng hoảng nhưng thực tế, cùng kỳ mùa trước họ cũng chỉ có 11 điểm.

Manchester United F.C Manchester United Football Club là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Greater Machester, Anh. Câu lạc bộ đang chơi tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh với biệt danh "Quỷ Đỏ" được thành lập ban đầu với tên gọi Newton Heath LYR Football Club vào năm 1878 sau đó đổi tên thành Manchester United vào năm 1902. Manchester United là câu lạc bộ thành công nhất tại Anh, giữ kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh, đoạt 12 Cúp FA, 5 Cúp Liên đoàn và giữ kỷ lục 21 lần đoạt Siêu cúp Anh Bạn có biết: Đội hiện nắm giữ kỷ lục vô địch nước Anh nhiều nhất (20) – trong đó có kỷ lục 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh – nhiều Siêu cúp Anh nhất (21). Thành lập: 1878 Biệt danh: Quỷ Đỏ Sân vận động: Old Trafford



