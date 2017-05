-Jose Mourinho rất tức giận khi BTC Ngoại hạng Anh ép MU phải đá vòng cuối cùng với Crystal Palace vào Chủ nhật (21/5), chỉ 3 ngày trước trận chung kết Europa League.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết, ở bất kỳ giải VĐQG nào khác trên Thế giới, trận cầu với tính chất như trên sẽ được đôn lịch lên sớm hơn một ngày.

Ở hoàn cảnh hiện tại, MU chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 6. Trong khi đó, Crystal Palace chẳng còn mục tiêu phấn đấu vì đã chính thức trụ hạng.

MU vừa chia điểm với Southampton

Vào đêm 24/5, thầy trò Mourinho sẽ tranh ngôi vương Europa League với Ajax trên sân Friends Arena ở Stockholm. "Người đặc biệt" bức xúc lên tiếng, rằng MU không nhận được sự ủng hộ đúng mức từ các sếp Ngoại hạng Anh.

"Ở bất kỳ đâu trên Thế giới, trận cầu như MU vs Crystal Palace sẽ đôn lên đá vào thứ Bảy. Chúng tôi đã an vị thứ 6 dù kết quả vòng cuối có thế nào đi chăng nữa. Crystal Palace cũng đứng vị trí an toàn.

Tôi từng nghĩ, sau khi Crystal Palace đánh bại Hull City và đẩy đối thủ này xuống hạng, lượt trận cuối cùng giữa Palace và MU sẽ chuyển xuống đá vào thứ Bảy ngày 20/5. Nhưng các nhà tổ chức không đổi lịch. Bản thân tôi thấy rất thất vọng về họ".

Chiến lược gia 53 tuổi nói thêm: "Trong 7 năm làm việc ở xứ sương mù, tôi chưa bao giờ thấy những nhà tổ chức quan tâm đến các đội bóng Anh tranh tài ra sao tại cúp châu Âu.

Họ để mặc kệ Chelsea, MU hay Man City vùng vẫy. Đã thế còn gây khó với cách sắp xếp lịch thi đấu thiếu khoa học. Ấy thế mà chúng tôi vẫn phải chấp nhận từ năm này qua năm khác".

Mourinho bức xúc với những nhà làm bóng đá Anh

Mourinho tiết lộ, trong cuộc đấu với Palace tới đây, ông buộc lòng phải sử dụng hầu hết các cầu thủ thuộc lứa U23, với hàng loạt cái tên lạ hoắc như Joel Pereira, Scott McTominay, Axel Tuanzebe, Josh Harrop hay Zachary Dearnley.

Chỉ có Eric Bailly (bị treo giò trận chung kết Europa League) và Paul Pogba không thi đấu cả tuần qua vì cha mới mất sẽ xung trận cùng lứa trẻ tại vòng đấu cuối cùng.

"Xin các bạn đừng giết tôi khi nhìn thấy đội hình lạ lẫm sắp tới. Tôi cũng mong CĐV ủng hộ đội bóng trẻ này, tha thứ nếu họ có vài pha xử lý non nớt hay thiếu tự tin.

Tôi hy vọng Big Sam (HLV trưởng Palace) thể hiện sự thân thiện. Ông hãy nói với Wilfried Zaha đá chậm thôi, hoặc cất giữ sát thủ như Benteke ở nhà...".

