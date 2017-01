Hậu vệ phải Antonio Valencia (Manchester United): Ngoài những pha leo biên hỗ trợ tấn công đầy hiệu quả, cầu thủ người Ecuador vượt trội so với Nathaniel Clyne bên phía Liverpool về khả năng cướp bóng (103 so với 93), phá bóng (39 so với 30) và đặc biệt là những pha tranh chấp tay đôi (27 so với 11).