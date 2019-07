Sự kiện:

Khám phá võ thuật

Thể thao

MMA

Một bất ngờ khá thú vị đã diễn ra trong buổi họp báo sự kiện võ thuật tổng hợp ONE: Dawn of Heroes diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines) vào chiều ngày 30/7 khi có sự xuất hiện của hai ring girl (cô gái cầm bảng) xinh đẹp và nóng bỏng Lee Jina và Kim Jina.

Martin Nguyễn (trái) đối đầu võ sĩ người Nhật Bản Koyomi Matsushima

Đã từ khá lâu, các ring girl không còn xuất hiện ở các sự kiện ra mắt truyền thông của các võ sĩ trước thềm thi đấu. Chính vì vậy, việc 2 ring girl hot bậc nhất của ONE Championship xuất hiện trong sự kiện lần này cho thấy độ quan trọng của ONE: Dawn of Heroes, mà trận đấu tâm điểm là cuộc thư hùng giữa chàng võ sĩ gốc Việt đang giữ đai vô địch hạng Featherweight (hạng lông) Martin Nguyễn, và đối thủ người Nhật Bản Koyomi Matsushima.

Tay đấm đến từ xứ sở hoa anh đào được đánh giá là mối đe đọa lớn cho chiếc đai vô địch của Martin Nguyễn. Ở tuổi 26, Matsushima nổi lên là một trong võ sĩ MMA xuất sắc qua nhiều giải đấu danh tiếng và sở hữu 11 chiến thắng trong số 14 trận MMA chuyên nghiệp.

Hai ring girl xinh đẹp Kim Jina và Lee Jina bất ngờ xuất hiện ở buổi công bố sự kiện. Đây là một điều hiếm thấy tại các sự kiện trước đây của ONE Championship

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, nhà vô địch gốc Việt đã “khăn gói” rời xa gia đình và phòng tập quen thuộc tại Sydney (Úc) để sang tận lò luyện Hard Knock 365 (Hoa Kì) - nơi có các tay đấm hàng đầu ở các giải MMA lớn trên thế giới để “luyện công”. Trước đó vào tháng 4, Martin Nguyễn đã tạo nên “cơn sốt” bằng đòn gối bay cực đẹp hạ knock-out nhà cựu vô địch thế giới người Mông Cổ Narangtungalag Jadambaa.

Dự đoán về kết quả cuộc đại chiến này, ring girl Lee Jina cho biết: “Thật sự rất khó để nói ai là người sẽ giành chiến thắng. Dù vậy, tôi tin đây sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn và nảy lửa, xứng đáng là trận đấu tâm điểm nhất tại sự kiện lần này”.

Các ring girl nóng bỏng thu hút ống kính truyền thông

Lee Jina là ring girl số 1 châu Á 2018 và được xem là hàng đầu của thế giới hiện nay. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và đường cong nóng bỏng, Lee Jina còn khiến nhiều người khâm phục ở trình độ học vấn đáng ngưỡng mộ với 3 bằng đại học ngành Kế Toán, Luật và Kinh Tế. Cô thông thạo 3 thứ tiếng (Anh, Hoa, Hàn Quốc) và là một DJ có tiếng tại quê nhà.

Các trận chiến hấp dẫn tại ONE: Dawn of Heroes

Sự kiện ONE: Dawn of Heroes sẽ diễn ra vào chiều tối ngày 2/8 tại Manila (Philippines). Ngoài trận đấu của Martin Nguyễn và Matsushima, sự kiện lần này còn có khá nhiều cuộc so tài hấp dẫn khác có sự góp mặt của “Anh hùng võ thuật Philippines” Folayang, 2 siêu sao chuyển đến từ UFC Demetrious Johnson, Eddie Alvarez hay nhà vô địch Muay thế giới Jonathan Haggerty.

Martin Nguyễn bị đối thủ “xem thường” Võ sĩ Koyomi Matsushima đã gây bất ngờ khi không thèm nói một câu nào liên quan tới Martin Nguyễn trong buổi họp báo dù nhà vô địch hạng lông ngồi sát bên khi anh phát biểu. Mặc dù đối đầu với “ông trùm” đáng gờm nhất hạng Featherweight, võ sĩ 26 tuổi đến từ Nhật Bản vẫn tự tin mình sẽ giành chiến thắng khi cho biết: “Tôi đã có một ký ức buồn tại đây (Manila), vậy nên tôi muốn trận đấu này sẽ là một chiến thắng, vậy thôi”. “Ký ức buồn” mà Matsushima nhắc tới chính là trận thua trước Rolando Dy hồi năm 2016 trong khuôn khổ giải Pacific Extreme Combat trong lần hiếm hoi ra đấu trường quốc tế thi đấu thời điểm đó.

VietBao.vn