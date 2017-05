Chủ tịch của giải vô địch võ tự do lớn nhất thế giới (UFC) cho rằng cách đánh của Lý Tiểu Long trong quá khứ là hiện thân của môn võ MMA hiện đại.

Dana White nói: “Hãy nhìn vào cách anh ấy tập luyện, cách anh ấy ra đòn, những gì anh ấy truyền đạt. Với Lý Tiểu Long, không có phong cách thi đấu nào là hoản hảo nhất. Bạn có thể học hỏi nhiều điều từ những môn võ khác nhau. Nếu biết kết hợp chúng với nhau, bạn có thể đánh bại tất cả đối thủ”.

Chủ tịch Dana White.

Mặc dù đã qua đời hơn 40 năm, Lý Tiểu Long vẫn được coi là một trong những võ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đến nền võ thuật thế giới. Ý chí tập luyện, tinh thần quyết tâm của ông ngày nay vẫn truyền cảm hứng cho hàng triệu võ sinh.

Trên thực tế, từ thời Hy Lạp cổ đại, người ta đã biết kết hợp giữa nhiều môn võ thuật để tạo hiệu quả trong việc thi đấu. Do đó, không dễ xác định ai là người sáng tạo ra môn võ tự do MMA. Thế nhưng, đối với sự phát triển của võ tự do hiện đại, không cái tên nào có sức đóng góp và sự ảnh hưởng nhiều như Lý Tiểu Long.

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long chính là người đã cho ra đời môn Triệt quyền đạo, môn võ có nhiều nét tương đồng so với võ tự do hiện đại. Triệt quyền đạo của Lý Tiểu Long như chính ông thừa nhận không phải là một bộ môn mới, đây chỉ là tổng hợp tinh hoa của những Vịnh Xuân, Muay Thái, quyền anh, vật…

Cũng như MMA, người học Triệt quyền đạo sẽ linh hoạt áp dụng những kỹ năng của từng môn trong từng trận đánh hay đối thủ cụ thể.

Khi ấy, môn nhu thuật Brazil vẫn chưa phổ biến, tuy nhiên, trong Triệt quyền đạo đã xuất hiện những đòn khóa.

Trong bộ phim nổi tiếng Long tranh hổ đấu vào năm 1978, Lý Tiểu Long với kỹ thuật khóa siết tương tự như đòn khóa bẻ tay hiện tại của môn nhu thuật Brazil đã buộc đối thủ (do diễn viên võ thuật nổi tiếng Hồng Kim Bảo thủ vai) phải xin thua.

Tưởng niệm 40 năm ngày mất của Lý Tiểu Long (1973-2013), nhiều fan của siêu sao võ thuật vắn số này đã thực hiện những sản phẩm ý nghĩa để nhớ đến một huyền thoại.

Lý Tiểu Long từng nói về môn Triệt quyền đạo: “Không có gì bí hiểm trong những đòn thế của môn võ này. Tôi luôn tin rằng sự đơn giản là con đường dẫn tới thành công. Triệt quyền đạo về cơ bản chỉ là ra đòn với ít động tác và tiêu tốn ít năng lượng nhất”. Quan điểm này rất phù hợp với MMA - một môn có tính thực chiến cao.

Đến nay, rất nhiều người vẫn tin rằng, Triệt quyền đạo là nguyên mẫu đầu tiên của võ thuật tự do ngày nay.

Lý Tiểu Long tập luyện cùng sư phụ Diệp Vấn.

Lý Tiểu Long không phải là người đầu tiên kết hợp những đòn mạnh nhất từ môn võ khác nhau. Thế nhưng, ông tiên phong trong việc truyền bá triết lý võ thuật đó thông qua những bộ phim của mình. Con gái của ông Shannon nói: “Trước đó, có một số người đã từng có ý tưởng tổng hợp hai hay nhiều phái võ, chỉ có cha tôi phổ biến thành công điều đó”.

Trong thập niên 70 của thế kỷ trước, Lý Tiểu Long là cái tên vô cùng nổi tiếng. Những đường võ Triệt quyền đạo được ông sử dụng trong những tác phẩm đình đám như: Trò chơi tử thần, Long tranh hổ đấu hay Mãnh long quá giang đã tạo sức hút lớn không chỉ tại quê nhà Trung Quốc mà còn ở Mỹ.

Môn võ này sau đó đã thu hút rất nhiều môn sinh và phần nào giúp cho MMA sau này khi du nhập vào các quốc gia trên có sức lan tỏa nhanh hơn.

Vì thế, quan điểm của Dana White coi Lý Tiểu Long là cha đẻ của môn võ tự do hiện đại không phải là không có cơ sở.

Trận đấu MMA giữa Conor McGregor và Nate Diaz.

Lý Tiểu Long (1940-1973) là ngôi sao võ thuật gốc Hoa nổi tiếng. Năm 1999, ông từng được tờ Times bình chọn vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Những bộ phim của Lý Tiểu Long trong những năm 70 tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới và đưa ông trở thành ngôi sao võ thuật số 1 vào thời điểm đó.

Đáng tiếc Lý Tiểu Long qua đời rất sớm ở tuổi 32. Đến nay, nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được lý giải rõ ràng.

