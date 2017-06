Cần Thơ bị đặt vào thế phải chơi ở loạt trận knock out hai lượt khi tại vòng 1/8, họ gặp đối thủ cũng muốn buông cúp như mình là Long An đá quá tệ nên mới thắng để “lết” vào đến tứ kết. Thầy trò Vũ Quang Bảo đang lo chống chọi trụ hạng V-League chuẩn bị khởi tranh giai đoạn 2 khiến họ chẳng còn chút tâm trí nào đá cúp. Vì thế, Cần Thơ mới dễ dàng xuôi tay ngay trên sân nhà ở lượt đi cho Quảng Nam vùi dập 3-1. Cuộc tái đấu này (17 giờ ngày 20-6), đội khách Cần Thơ chưa ra sân đã biết không thể lật ngược tình thế khi tâm trạng của họ không thoải mái và không muốn mất sức cho đấu trường Cúp Quốc gia.

Tương tự, đội mạnh như Than Quảng Ninh ở sân nhà lượt đi vẫn bị SHB Đà Nẵng đè bẹp ba bàn không gỡ. HLV Phan Thanh Hùng bào chữa cho thất bại của các học trò vì… vỡ trận. Đấy chỉ là một cách nói trấn an dư luận hơn là bộc lộ rõ tư tưởng bỏ cúp vì không muốn vướng vào những phiền toái do phải chia sức và bộn bề nỗi lo toan nếu chẳng may… vô địch giải đấu này.

B. Bình Dương đã vượt qua ở lượt đi trước Sài Gòn bằng cuộc lội ngược dòng. Lượt về hứa hẹn kịch tính. Ảnh: HUY PHẠM

Chiều 20-6, Than Quảng Ninh sẽ làm khách trên sân Hòa Xuân của chủ nhà SHB Đà Nẵng (VTV6 trực tiếp 17 giờ). Cuộc trở về quê của HLV Phan Thanh Hùng sẽ biến thành một cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đối thủ đồng cân đồng lạng nếu đội khách chịu chơi. Đáng tiếc là Than Quảng Ninh đã không đặt nặng chỉ tiêu ở đấu trường này.

Còn chút đắn đo chỉ có thể là TP.HCM về sân Thống Nhất sẽ tìm cách chơi sao để khỏi mất mặt như ở lượt đi sân khách thua SL Nghệ An 1-3. Thầy trò Alain Fiard chắc hẳn không dễ đánh mất mình khi bị đặt trong quá trình lôi kéo khán giả nhà. TP.HCM có muốn bỏ cúp cũng phải thật khéo léo và tế nhị.

Thế nhưng khả năng TP.HCM lội ngược dòng trước SL Nghệ An chiều 20-6 (HTV Thể thao trực tiếp 17 giờ 30) như hái sao trên trời, không chỉ nội lực không cao hơn đối phương mà “cầu thủ thứ 12” trên khán đài còn kém xa người hâm mộ đội khách.

Riêng với cuộc chạm trán giữa B. Bình Dương - Sài Gòn (BTV trực tiếp 18 giờ) cân bằng hơn cả về lực lượng và tham vọng. Lượt đi Sài Gòn đã để B. Bình Dương thắng ngược 3-2. Cơ hội để Sài Gòn lật ván cờ thế là không cao vì cuộc chơi khó hơn nhiều với yếu tố bàn thắng sân khách.

