Trên lý thuyết Man Utd, Juventus, Liverpool hoàn toàn có thể bị loại ngay vòng bảng Champions League nếu không đạt được mục tiêu đề ra. Yếu tố đó giúp cho lượt đấu cuối vòng bảng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Man Utd sẽ có vé vào vòng knock out sau lượt đấu này?

Sau 5 lượt đấu, Champions League mùa giải 2017-18 mới chỉ xác định được 8 đội bóng đi tiếp vào vòng knock out gồm Paris St German, Bayern Munich, Man City, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Chelsea và Besiktas . Trong khi đó những đội bóng còn lại phải chờ tới sau lượt trận cuối mới biết họ có cầm tấm vé đi tiếp hay không.

Tại bảng A, Man Utd đang dẫn đầu với 12 điểm, hơn Basel và CSKA Moscow 3 điểm. Trên lý thuyết Man Utd vẫn còn khả năng bị loại nhưng chỉ khi họ để thua đại diện của nước Nga 6 bàn trên sân nhà Old Trafford và Basel thắng ở trận đấu cuối. Khi đó, cả Man Utd, Basel và CSKA Moscow đều có cùng 12 điểm. Xét hiệu số đối đầu, đại diện nước Anh sẽ yếu thế hơn và phải nhường vé vào vòng 2 cho địch thủ.

Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ, còn thực tế với phong độ, đẳng cấp và lực lượng hiện tại cùng với lợi thế sân nhà, ông Mourinho thừa sức đưa Man Utd đi tiếp. Tấm vé còn lại là cuộc đua tranh giữa Basel và CSKA Moscow.

Sự chú ý của người hâm mộ cũng hướng vào bảng C, nơi có sự góp mặt của Chelsea, AS Roma và Atl.Madrid. Ở lượt đấu trước, Chelsea đã đánh bại Qarabag FK ngay trên sân khách với tỉ số 4-0. Cùng lúc đó, AS Roma bất ngờ bại trận 0-2 trước Atl.Madrid.

Như vậy với 10 điểm có được, Chelsea hơn Roma 2 điểm và Atl.Madrid 4 điểm và chính thức trở thành đội bóng đầu tiên của bảng đấu này giành vé vào vòng 2. Tấm vé còn lại là cuộc ganh đua giữa Roma và Atl.Madrid.

Đại diện La Liga lâm vào thế rất khó khi họ buộc phải đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge, đồng thời hy vọng AS Roma không thắng trên sân nhà trước đối thủ yếu và hết động lực thi đấu Qarabag FK, mới có cơ hội giành vé đi tiếp.

Một “đại gia” khác là Juventus cũng phải bước vào cuộc sinh tử tại bảng D. Tuy nhiên, do hơn Sporting CP 1 điểm nên quyền tự quyết vẫn nằm trong tay “lão bà”. Họ chỉ cần đánh bại Olympiacos là đủ theo chân Barca vào vòng loại trực tiếp. Trong khi đó, Sporting CP cần quật ngã đội bóng xứ Catalan và chờ đợi Juventus sẩy chân.

Tại bảng E, Liverpool chỉ còn biết tự trách mình khi “cầm vàng lại để vàng rơi”. Thày trò ông Klopp có cơ hội rất tốt để giành vé vào vòng hai sớm 1 lượt đấu khi dẫn Sevilla tới 3-0 ngay trong hiệp 1.Thế nhưng sai lầm liên tiếp ở hàng thủ khiến Liverpool bị đối phương cầm hòa 3-3.

Như vậy, Liverpool chỉ có được 9 điểm, hơn Sevilla và Spartak Moscow lần lượt 1 và 3 điểm. Chỉ cần trận hòa trước Spartak Moscow vào ngày 7/12 tới đây tại Anfield, Liverpool sẽ đi tiếp nhưng nếu muốn đoạt ngôi đầu họ cần giành lấy 3 điểm.

Tại bảng F, ngoài Man City đã giành vé, cuộc đua còn lại giữa Shakhtar Donetsk và Napoli. Do hơn đối thủ 3 điểm, Shakhtar Donetsk có cơ hội rất lớn để tự quyết số phận của mình. Đụng độ Man City chưa bao giờ là dễ dàng nhưng may mắn cho họ, đội bóng Anh đã chắc suất đi tiếp nên sẽ không dại dột tung đội hình mạnh nhất. Ngoài ra, “The Citizens” cũng không muốn tạo cơ hội cho đối thủ tiềm ẩn nguy hiểm như Napoli vào sâu.

Ở bảng G, cuộc đua tranh thú vị giữa FC Porto và Leipzig được dự báo sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Cả hai đội có cùng 7 điểm nhưng Porto xếp trên do hơn chỉ số phụ. Lượt đấu cuối, Porto và Leipzig đều được chơi trên sân nhà đón tiếp Monaco và Besiktas.

Gặp đối thủ bét bảng Monaco nhưng chưa chắc đã dễ dàng cho Porto khi đại diện của League 1 trong tâm thế không còn gì để mất nhiều khả năng sẽ cản bước địch thủ.

Lịch thi đấu Champions League

Bảng A

Benfica – Basel

Man Utd CSKA Moscow

Bảng B

Bayern Munich – PSG

Celtic Anderlecht

Bảng C

Chelsea Atletico Madrid

AS Roma -Qarabag FK

Bảng D

Barcelona Sporting CP

Olympiacos Juventus

Bảng E

Liverpool Spartak Moscow

Maribor Sevilla

Bảng F

Feyenoord SSC Napoli

Shakhtar – Man City

Bảng G

FC Porto – Monaco

Leipzig Besiktas

Bảng H

Real Madrid – Dortmund

Tottenham APOEL Nicosia

MInh Quang

Đọc thêm

VietBao.vn