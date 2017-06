Lực sĩ Lại Gia Thành trên bục nhận huy chương.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải, ngày 16-6, đã diễn ra các cuộc đấu ở hạng 56kg nam và 48 kg nữ. Trong số này, Việt Nam chỉ có vận động viên dự hạng 56kg nam là Lại Gia Thành.

Ở nội dung cử giật, Lại Gia Thành giành Huy chương bạc với thành tích 109kg, kém tới 11kg so với lực sĩ giành Huy chương vàng là Wang Hao (Trung Quốc). Trong khi đó, lực sĩ đoạt Huy chương đồng là G.Isa (Turkmenistan) cũng đạt mức 109 kg, nhưng do hơn về trọng lượng so với Lại Gia Thành nên xếp thứ ba.

Tuy nhiên, Lại Gia Thành đã gây bất ngờ ở nội dung cử đẩy. Tại đây, sau thất bại ở lần nâng tạ đầu tiên (mức 134kg), lực sĩ Hà Nội đã nâng thành công trong cả hai lần tiếp theo với ở mức 134kg và 140kg, qua đó giành Huy chương vàng. Lực sĩ Wang Hao (Trung Quốc) thất bại ở mức 141 kg, chỉ giành được Huy chương đồng (138kg). Đoạt Huy chương bạc là H.Mashiko (Nhật Bản) với mức tạ 139kg.

Dù giành Huy chương vàng nội dung cử đẩy nhưng xét thành tích tổng cử, Lại Gia Thành vẫn xếp thứ nhì và giành Huy chương bạc với tổng thành tích là 249kg. Người giành Huy chương vàng tổng cử là Wang Hao (258kg), đoạt Huy chương đồng là H.Mashiko (244kg).

Dù thành tích chưa phải ở mức gây chú ý song việc giành 1 Huy chương vàng, 2 Huy chương bạc tại giải năm nay cũng giúp Lại Gia Thành và cử tạ Việt Nam có một giải đấu đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên cử tạ Hà Nội có vận động viên đoạt Huy chương vàng ở giải trẻ thế giới. Hà Nhật

