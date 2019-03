Đích thân HLV Park Hang-seo đã chia sẻ nỗi lo này với Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé vào VCK Giải U23 châu Á 2020. Thực tế cho thấy thời gian được ra sân của các tuyển thủ U23 Việt Nam trong 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2019 là không nhiều. Theo những số liệu thống kê, trong số 23 tuyển thủ vừa thi đấu tại vòng loại châu lục vừa qua, chỉ có 10 người được "hít thở" không khí ở V-League 2019 - nghĩa là chưa đến 50%.

Trong số này, chỉ có Văn Hậu và Tấn Tài là 2 cầu thủ được đá chính trọn vẹn cả 3 trận đầu mùa giải trong màu áo của CLB Hà Nội và Bình Dương (270 phút). Xếp sau lần lượt là Hoàng Ðức, một trong những phát hiện lớn nhất ở vòng loại vừa qua (201 phút) và Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Quang Hải (133 phút). Những người còn lại đều chỉ được đá chính tối đa 1 trận kể từ đầu mùa hoặc chỉ là chuyên gia vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối (trường hợp Đinh Thanh Bình).

Song, như thế vẫn còn là may mắn bởi những cầu thủ khác thậm chí chưa được ra sân phút nào ở mùa giải năm nay. Có những trường hợp do chấn thương (Ðình Trọng, Tiến Dũng) nhưng phần lớn là vì không cạnh tranh nổi vị trí với các anh lớn trong đội hình hoặc do CLB của mình chưa bước vào mùa giải (trường hợp 3 cầu thủ của đội Giải Hạng nhất Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Vòng đấu đầu tiên của Cúp Quốc gia 2019 đã khai màn, bắt đầu từ các trận tối 29-3 (Đồng Tháp thua Tây Ninh 3-4, Khánh Hòa thua An Giang 0-2 và Sài Gòn FC thắng Bình Định 6-1). Nhiều người hy vọng các cầu thủ U23 sẽ được các HLV trọng dụng nhiều hơn ở CLB, để HLV Park Hang-seo có thể tiếp tục theo sát phong độ của từng người. Từ đó, ông mới có kế hoạch cùng đội tuyển U23 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 2019 và giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

VietBao.vn

Minh Ngọc