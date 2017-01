Mùa giải 2016, Long An phải chờ đến trận play off thắng chật vật đội hạng nhất Viettel mới trụ lại V-League an toàn. Chính vì thế, mùa bóng này thầy trò Ngô Quang Sang đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn với mục tiêu vào tốp giữa bảng xếp hạng cuối mùa. Đội cũng đưa ra cái đích ban đầu là vào đến bán kết cúp quốc gia 2017.

Tiêu chí hàng đầu của CLB Long An là cầu thủ phải đá hay, đá đẹp phục vụ cho nhu cầu thưởng thức của người hâm mộ. Ảnh: HUY PHẠM

Chủ tịch CLB Long An – ông Võ Thành Nhiệm vui vẻ chia sẻ: “Tôi hay nói với cầu thủ là chơi làm sao để thi đấu trận Siêu cúp quốc gia mùa giải sau mới hay. Nghĩa là nếu đội không vô địch V-League thì phải có chiếc cúp quốc gia. Tuy nhiên, chúng tôi không đoạt cúp bằng mọi giá. Tiêu chí hàng đầu của Long An suốt bao mùa bóng qua là phải đá hay, đá đẹp, cống hiến hết mình cho người hâm mộ”.

Để xây dựng một hàng công sắc sảo, Long An đưa về hai cái chân sút ngoại mới là Apollon (Mỹ) và Aseni mùa trước còn khoác áo Cần Thơ. Tiền đạo Apollon năm ngoái đá tại giải Thai-League và ghi được 18 bàn thắng. Anh hứa hẹn sẽ bùng nổ trong lần đầu tiên chơi cho Long An ở V-League 2017.

Đội trưởng Tài Em tuyên thệ trong buổi lễ xuất quân. Ảnh: HUY PHẠM

Bên cạnh đó, Long An vẫn giữ lại nhiều cựu binh làm nòng cốt như Tài Em, Quang Thanh, Quý Sửu, Tấn Tài, Hoàng Lâm,… cùng nhiều cầu thủ trẻ do mình đào tạo.

Lãnh đội Long An cũng giao chỉ tiêu cho các đội trẻ U-21, U-19, U-17 có mặt tại các vòng chung kết quốc gia trong lứa tuổi của mình và lọt vào tốp ba đội mạnh nhất.

Nhân buổi lễ xuất quân, Long An đã giới thiệu nhà tài trợ trang phục Kappa của Ý mỗi mùa trị giá 2 tỉ đồng.

VietBao.vn