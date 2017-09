Chứng kiến mặt sân Hàng Đẫy sau khi được chăm chút và tổ chức thi đấu V-League trở lại cuối tuần qua (trận CLB Hà Nội tiếp CLB Sài Gòn), nhiều khán giả trầm trồ khen chất lượng mặt cỏ "chẳng khác gì ở giải ngoại hạng Anh". Còn cầu thủ thì sung sướng khi được thi triển kết khả năng chơi bóng kỹ thuật, phối hợp chiến thuật của mình.

Thực tế với mặt sân phẳng, cỏ mịn mới được cải tạo đó, hai đội đã cống hiến một trận đấu chất lượng với nhiều pha bóng đẹp, cùng 4 bàn thắng được ghi, làm hài lòng đại đa số người xem.

Từ khán giả tới cầu thủ đều thích thú với mặt cỏ mới sân Hàng Đẫy

Cuối trận, HLV Nguyễn Đức Thắng của đội khách đặt vấn đề đáng suy ngẫm: "Thay vì ném tiền tỷ mỗi năm mua sắm ngoại binh không đáng "đồng tiền bát gạo", tại sao không dùng tiền đó đầu tư mặt sân để cầu thủ được thăng hoa, chất lượng trận đấu cải thiện và khán giả là người thụ hưởng trận đấu - sản phẩm chất lượng hơn".

Vấn đề mặt sân V-League kém chất lượng không mới, nó từng được khắc họa qua lời than phiền của HLV Toshiya Miura khi nắm ĐT Việt Nam năm 2015: "Sân bãi như ở Việt Nam, Messi cũng không đá được".

Lời than của ông Miura đến từ buổi tập của ĐT Việt Nam trên một sân bóng (thuộc khuôn viên VFF) không có đường kẻ vạch biên, dù trong các buổi làm việc với lãnh đạo VFF, ông thầy người Nhật đã luôn miệng yêu cầu mặt sân tập thật tốt, cắt cỏ thường xuyên và kẻ đường vôi. Ông Miura còn kể thêm chuyện đi họp AFC gặp các HLV châu Á, họ đều phải than phiền về mặt cỏ các sân bóng Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

HLV người Pháp, G.Graechen sau trận thua cùng HAGL trên sân Lạch Tray than phiền "sân mặt ruộng" này không đủ điều kiện tổ chức V-League và đề nghị VFF, VPF vào cuộc ngay

Có thể nói, hình ảnh "mặt sân như mặt ruộng" của Việt Nam ám ảnh không chỉ với HLV ở V-League mà còn với toàn châu Á.

Không cần so đâu xa mà chỉ cần nhìn sang giải VĐQG Thái Lan. Sở dĩ họ thu hút được nguồn tài trợ gấp 5-10 lần V-League, lượng khán giả đến sân đông hơn là các sân bóng chất lượng, mang tới các trận đấu chất lượng.

Mặt sân là yếu tố quan trọng khi xét các tiêu chí chuyên nghiệp nhưng đáng ngạc nhiên khi V-League 17 năm khoác áo chuyên nghiệp mà gần như toàn bộ sân đấu của các đội bóng đều không đạt chuẩn.

Nhà quản lý, ban tổ chức giải cho đó là trách nhiệm của CLB, còn CLB lại đổ lỗi tại cơ chế khi hầu hết các sân hiện tại đều do sở địa phương quản lý mà muốn nâng cấp phải được sự đồng ý. Còn một đại diện sở địa phương khi được hỏi đã trách ngược lại CLB vì theo họ, nâng cấp tổng thể sân bóng mới cần xin phép còn nâng cấp mặt cỏ thì CLB hoàn toàn chủ động và địa phương không có lý do gì cản trở.

Chất lượng Thai League cao hơn V-League một phần do sân thi đấu chuẩn chuyên nghiệp

Ban tổ chức V-League từng ra hạn 2 tháng cho CLB Hải Phòng cải tạo sân Lạch Tray sau khi CLB HAGL than phiền lý do thua cuộc đến từ "sân mặt ruộng" này. Phía CLB Hải Phòng khi đó chấp thuận cải tạo, song thòng thêm lý do khách quan là thời tiết sương muối, mưa lạnh kéo dài mùa đông ở miền Bắc có thể khiến cỏ không mọc và phát triển được như mong muốn.

Mỗi bên đều có "cái lý" của riêng mình hòng thoái trách trách nhiệm và thực trạng "mặt sân như mặt ruộng" cứ kéo dài ở V-League. Cũng bởi vậy mà khi CLB Hà Nội "tiên phong" cải tạo mặt sân Hàng Đẫy đã được khán giả ngợi khen và trở thành "tấm gương" tuyên truyền cho các đội bóng còn lại.

Bao năm qua nhiều đội bóng vẫn mải miết đi tìm chỗ đứng trong lòng khán giả, bằng nhiều cách thức khác nhau trong đó có việc chi tiền tấn mua các ngôi sao bóng đá. Nhưng có một điều rất đơn giản mà dường như tất cả lại quên, đó là muốn có khán giả thì phải có sản phẩm tốt cung cấp mà trong đó, mặt sân là bệ phóng để cầu thủ thăng hoa và mang đến những trận đấu đẹp mắt.

Sân cỏ đẹp, trận đấu chất lượng, khán giả có động lực mua vé vào sân giúp gia tăng chất lượng chung cho giải đấu và từ đó, nhà tài trợ sẽ tự tìm đến đặt mua "sản phẩm bóng đá".

