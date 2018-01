Sau trận đấu kéo dài hơn 120 phút với U23 Iraq, U23 Việt Nam tiếp tục hướng đến trận bán kết lịch sử ở giải U23 châu Á 2018 gặp U23 Qatar, đội bóng được nghỉ ngơi nhiều hơn 1 ngày, lại có lợi thế quen thuộc với sân Olympic Thường Châu khi đã thi đấu tại đây suốt từ vòng bảng (kênh VTV6, 15 giờ ngày 23-1).

Như chính HLV trưởng Park Hang Seo tiết lộ trước trận, nền tảng thể lực của các cầu thủ trụ cột ở U23 Việt Nam đã giảm sút đáng ngại. Ở trận tứ kết với U23 Iraq, yếu tố tinh thần đóng một vai trò quan trọng giúp các cầu thủ trẻ duy trì được một lối chơi ổn định xuyên suốt 120 phút căng thẳng. Tuy nhiên, sẽ rất khó lặp lại được chiến thắng trước U23 Qatar nếu chỉ trông chờ yếu tố tinh thần quyết định thắng lợi trong màn đua sức thiệt thòi này. Đối thủ có lợi thế hơn hẳn về số ngày nghỉ cũng như không phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác như U23 Việt Nam.

"Bộ phận y tế đang làm hết sức có thể để giúp các cầu thủ hồi phục. Chúng tôi vẫn còn 24 giờ để tìm cách tái tạo năng lượng cho toàn đội. Qatar rất mạnh và có lối chơi hoàn toàn khác Iraq. Chúng tôi đã lên một số phương án phù hợp nhất có thể để đối phó với họ. Tùy vào việc phân tích băng hình mà chúng tôi sẽ có phương án thi đấu cho từng thời điểm trong trận đấu với Qatar. Bất cứ đội bóng nào cũng có điểm yếu, họ cũng biết về những điểm yếu của chúng ta và chúng tôi cũng biết họ có điểm yếu nào. Chúng tôi sẽ cố gắng khai thác để tìm cách đánh bại họ" - HLV Park Hang Seo đã chia sẻ trước trận.

Phạm Xuân Mạnh (2) chơi tốt dù chỉ là giải pháp tình thế ở vị trí hậu vệ phải, cho thấy toàn đội U23 Việt Nam rất tự tin vào khả năng tiến sâu

Sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu ở hàng phòng ngự đã buộc HLV Park Hang Seo phải có những thay đổi khi chuyển Văn Thanh sang đá hậu vệ trái và tung Phạm Xuân Mạnh đá hậu vệ phải ở trận gặp Iraq. Chiến thuật này đã có hiệu quả khi Xuân Mạnh chơi tốt, không hề lạ lẫm trong hệ thống 5-4-1 mà U23 Việt Nam triển khai. Chưa kể với một số cầu thủ chưa được sử dụng từ đầu giải như Hồng Duy, Ngọc Quang, Thái Quý..., HLV Park Hang Seo vẫn còn đủ lựa chọn để tạo bất ngờ cho Qatar như cách ông sử dụng Văn Đức để khiến U23 Iraq bối rối.

HLV Park Hang Seo đã thuyết phục người hâm mộ lẫn giới chuyên môn về một lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học, hạn chế triệt để những tình huống phạm lỗi nguy hiểm hoặc triệt hạ đối phương. Việc bình tĩnh triển khai lối chơi phản công nhanh ngay cả trong những thời điểm đối thủ cố gắng pressing chính là điểm mạnh mà U23 Việt Nam sẽ khiến U23 Qatar không dễ giải mã. Chính HLV trưởng Felix Sanchez của đội bóng Tây Á này cũng thừa nhận rằng lối đá của U23 Việt Nam khó chịu nhất giải đấu.

Điều duy nhất mà người hâm mộ Việt Nam lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo chính là công tác trọng tài. Người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cho rằng Qatar đã nhận được sự thiên vị của các trọng tài tại giải. Theo trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, đây chỉ là cảm tính, còn thực tế việc LĐBĐ châu Á bố trí trọng tài người Singapore Muhammad Taqi mang đến cảm giác yên tâm cho U23 Việt Nam trước trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này.

Sợ phải đá trong tuyết

Theo dự báo thời tiết của tỉnh Giang Tô, tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào trong những ngày tới. Ngay cả ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng nhận được thông tin và cảnh báo từ BTC địa phương nhằm chuẩn bị kịp thời trang phục phù hợp cho các cầu thủ. Điều may mắn nhất là 2 đội sẽ đá lúc 15 giờ, thời điểm nhiệt độ vẫn trên 0 độ C, trong khi trận bán kết thứ hai giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan dự báo sẽ diễn ra trong thời tiết -3 độ C.

