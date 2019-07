Sự kiện:

Việt Nam tổ chức đua xe F1 năm 2020

F1 2019 - Đua xe công thức 1

Video 3D mô phỏng sống động đường đua F1 tại Việt Nam

Một khúc cua rất rộng trên đường đua

Đường đua F1 tại Việt Nam là tổ hợp đường đua phố và khép kín

Đa dạng góc xem trên khán đài

Một số góc khán giả có thể đứng gần xem đua

Đây là khu vực thương mại, dành cho khán giả mua vé doanh nhân

Còn đây là khu vực tổ chức các sự kiện bên lề, diễn ra từ đầu tuần (đua trong 3 ngày cuối tuần)

Khách hàng mua vé VIP sẽ được phục vụ chu đáo

VietBao.vn