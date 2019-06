Lộ diện CLB và người đưa Công Phượng sang châu Âu thử việc

Tiền đạo HA Gia Lai

đang hoàn tất thủ tục xin Visa sang Pháp. Dự kiến Nguyễn Công Phượng sẽ có một tháng thử việc tại Paris FC, CLB hiện đang thi đấu giải Ligue 2 nước Pháp.

HLV Guillaume Graechen là người mai mối" cho Công Phượng đến Paris FC thử việc. ẢNH: GOAL

Được biết thầy cũ của Công Phượng tại Học viện HA Gia Lai JMG, HLV Guillaume Graechen là người đích thân giới thiệu tiền đạo 24 tuổi đến thử việc tại Paris FC. CLB được thành lập từ năm 1969, trước đây từng là chủ sân cũ của Parc de Princes, nay đã chuyển sang Sébastien Charléty làm đại bản doanh của CLB.

Thầy trò Công Phượng từng có thời gian gắn bó với Học viện HA Gai Lai JMG. ẢNH: CTV

Ở mùa giải 2015-2016, Paris FC từng giành quyền lên chơi giải Ligue 2 nhưng đã thi đấu không thành công và rớt hạng. Tuy nhiên do may mắn nên mùa giải tiếp theo, Paris FC vẫn được giữ lại thi đấu tại Ligue 2 do đối thủ thắng trong trận đấu tranh suất play-off U.S Orleans không đáp ứng các yêu cầu về tài chính.

Kết thúc mùa giài 2018-2019, Paris FC thi đấu khá thành công khi xếp hạng 4 chung cuộc, giành 65 điểm sau 38 vòng đấu. Cuối mùa, Paris FC

một lần nữa để vuột mất vé play-off lên chơi Ligue 1 sau thất bại trước RC Lens.

Nếu mọi thủ tục suôn sẻ, đây sẽ là chuyến xuất ngoại thứ 3 của Công Phượng sau các CLB Mito Hollyhock của Nhật Bản, Incheon Utd của Hàn Quốc.

Tiền đạo Stevens từng thi đấu rất thành công và ghi 41 bàn thắng trong bốn năm chơi tại V-League. ẢNH: GOAL

“Siêu pháo” Errol Stevens sẽ trở lại V-League

Tiền đạo người Jamaica, Errol Stevens cho biết anh sẽ trở lại thi đấu tại Việt Nam sau khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa V-League bắt đầu mở cửa từ hôm nay (11-6).

Trong bốn năm thi đấu tại V-League từ 20-15-2018, Stevens từng ghi đến 41 bàn trong 88 trận đấu và được xem là “máy săn bàn” tại giải đấu hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên do những mẫu thuẫn không thể giải quyết với CLB Hải Phòng, Stevens đã chia tay đội bóng đất Cảng khi mùa giải trước chưa kết thúc.

Tờ Goal dẫn lời Stevens cho biết: “Những khúc mắc đã được giải quyết, tôi sẽ sớm trở lại sau quá trình đàm phán với một CLB. Hiện tôi nhận nhiều hơn một lời đề nghị thi đấu từ Việt Nam. Nhưng vì sự tôn trọng tôi chưa thể tiết lộ danh tính của họ”.

Trước khi V-League 2019 khởi tranh, Errol Stevens từng có ý định chuyển sang thi đấu tại Malaysia. Để hoàn tất thủ tục đăng ký mới, các CLB V-League có thời hạn từ nay đến hết ngày 8-7.

