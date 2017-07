Bắt đầu shortgun vào 12g trưa, các golf thủ đã có một ngày thi đấu đầy hứng khởi trong thời tiết vô cùng thuận lợi, không quá nắng gắt và đôi lúc có mưa. Được chia thành 5 nhóm theo Handicap đã đăng ký với BTC, các golf thủ tham gia vòng đấu loại thi đấu theo thể thức Handicap Strokeplay theo luật golf quốc tế.

Cuối ngày, BTC đã tìm ra 25 golf thủ xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc. 5 tay golf có thành tích xuất sắc nhất ở 5 nhóm đầu gồm: Phạm Vũ Nguyên An (nhón Handicap 1), Nguyễn Tuấn Anh (nhóm Handicap 2), Nguyễn Tiến Sĩ (nhóm Handicap 3), Nguyễn Trọng Thăng (nhóm Handicap 4), Lê Mạnh Tuấn (nhóm Handicap 5).

5 tay golf này cùng 20 golf thủ xuất sắc nữa được lựa chọn này sẽ tham gia tranh tài Vòng chung kết TPBank WAGC 2017 diễn ra vào ngày 9/9/2017 tại sân golf Jeongsan, Đại Phước, Đồng Nai.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 45 golf thủ được lựa chọn vào Vòng chung kết của giải đấu trong đó có 20 tay golf được BTC đặc cách từ các giải đấu uy tín trong nước như HNGA&PING Friendship Golf Tournament, Binh Duong Championship Golf Tournament 2017, Giải Golf Hải Phòng và giải golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chia sẻ về tinh thần thi đấu của các golf thủ tại vòng loại, bà Hew Kwee Fah – Giám đốc giải đấu nói: “Các golf thủ đã chơi hết mình và kết quả này là xứng đáng”.

Bà Fah cũng nói thêm: “Sân thi đấu tại vòng chung kết WAGC thế giới nằm trong top 5 sân golf tốt nhất của Malaysia và là những sân đã từng tổ chức những sự kiện lớn trên thế giới. TPBank đã khá sáng suốt khi lựa chọn những sân thi đấu có chất lượng tốt để tổ chức các vòng đấu trong nước, đội tuyển Việt Nam được lựa chọn qua các vòng đấu loại trong nước sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trước khi tham gia thi đấu tại các sân golf hàng đầu của Malaysia”.

Bà Fah đã từng điều hành nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, có chứng chỉ R&A level 3 và cũng từng làm trưởng ban trọng tài của giải đấu TPBank WAGC 2016.Với việc lựa chọn này, các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được làm quen với các luật lệ thi đấu với mục tiêu đem lại thành tích thi đấu tốt nhất cho Chung kết thế giới diễn ra tại Malaysia tháng 11 tới.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Bộ môn Golf – Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “Giải đấu năm nay được tổ chức rất tốt khi có sự tham gia của 4 trọng tài level 3 tốt nhất gồm ông Vũ Nguyên, Bà Fah, ông Đinh Hồng Minh, ông Alan”.

Nói thêm về chất lượng giải đấu, ông Hùng cho hay: “Năm nay giải đấu được tổ chức ở sân C,D là sân khó, thêm nữa là điều kiện giải đấu gặp khó khăn khi có cơn mưa rào và có gió to nên có được kết quả như hiện tại là rất tốt”.

Anh Vũ Phạm Nguyên An, một trong 5 golf thủ xuất sắc nhất tại vòng loại phía Nam chia sẻ: “Giải TPBank WAGC hiện đã trở thành giải Amatuer có quy mô và chuyên môn cao nhất hiện nay, quy tụ được nhiều tay golf hàng đầu Việt Nam.Tôi thực sự vui mừng vì mình đã chiến thắng tại cuộc thi đấu ngày hôm nay và tin mình sẽ tiếp tục duy trì khả năng thi đấu này tại VCK sắp tới. Cảm ơn TPBank đã tạo một sân chơi bổ ích, chất lượng và thú vị cho cộng đồng golf Việt Nam. Tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội được cùng với TPBank tạo được thành tích, tự hào vẽ lên màu cờ sắc áo của golf Việt Nam trên bản đồ thế giới”.

Việc tham gia tổ chức độc quyền giải WAGC tại Việt Nam thể hiện sự đầu tư lâu dài của TPBank trong việc gắn kết thương hiệu của mình với giới golf Việt Nam. Với uy tín, tầm vóc của giải và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, TPBank đã góp phần đưa golf Việt Nam tiếp cận trình độ các nước trong khu vực và trên thế giới. Luôn khẳng định xu thế tiên phong đi đầu trên thị trường, TPBank trong vai trò “ông bầu” golf đã chứng tỏ tiềm lực tài chính, bước đi chiến lược lâu dài của một ngân hàng năng động với thế mạnh về công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thị trường.

- “TPBank World Amateur Golfers Championship” nằm trong hệ thống giải đấu “World Amateur Golfers Championship”, được bảo trợ bởi Hiệp hội Golf chuyên nghiệp Hoa Kỳ (USPGA).

- TPBank WAGC được Ngân hàng TMCP Tiên Phong tổ chức tại Việt Nam từ năm 2015. Đội tuyển Việt Nam được TPBank WAGC lựa chọn liên tiếp đạt được những thứ hạng cao trên đấu trường quốc tế, đứng thứ 3 thế giới năm 2015, và đứng thứ 2 thế giới năm 2016.

- Giải đấu được chia làm 3 vòng: vòng loại khu vực phía Nam diễn ra ngày 7/7/2017 tại sân golf Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh; Vòng loại khu vực phía Bắc diễn ra ngày 11/8/2017 tại sân golf Sky Lake, Chương Mỹ, Hà Nội; Vòng chung kết diễn ra ngày 9/9/2017 tại sân golf Jeongsan, Đại Phước, Đồng Nai. Vòng chung kết thế giới sẽ diễn ra từ 18/11 – 25/11 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

- Giải thưởng bao gồm: 3 giải thưởng trao cho mỗi nhóm Handicap, 7 giải thưởng kỹ thuật cho các golfers như: giải “Longest Drive” (Nam/Nữ), giải “Nearest to the Pin”, giải “Nearest to the Line”, giải “Hole-In-One” tại vòng loại là 01 thẻ tín dụng TPBank World MasterCard với 1 tỷ đồng trong tài khoản, tại vòng chung kết là 01 thẻ tín dụng TPBank World MasterCard với 2 tỷ đồng trong tài khoản. 5 golf thủ xuất sắc chiến thắng tại vòng chung kết sẽ được TPBank tài trợ toàn bộ chi phí đi lại, khách sạn khi tham gia thi đấu Vòng chung kết Thế giới diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 18/11 – 25/11/2017.

Thông tin chi tiết được cập nhật trên website: www.wagc.tpb.vn.

VietBao.vn