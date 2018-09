N"Golo Kante vốn được mọi người yêu mến bởi tính cách hiền lành, thân thiện, khiêm tốn dù anh đang là nhà đương kim vô địch thế giới. Sau câu chuyện diễn ra hôm chủ nhật vừa qua, các CĐV lại càng có thêm lý do để quý mến chàng tiền vệ này.

Cụ thể, sau chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Cardiff ở vòng 5 Premier League, N"Golo Kante tới nhà ga để bắt chuyến tàu trở về Paris (Pháp) nhưng lỡ lịch trình do trễ giờ và quyết định quay trở về một nhà thờ ở gần đó.

Tại đây, một nhóm CĐV bắt gặp Kante và xin chụp ảnh cùng. Họ thậm chí còn mời tiền vệ người Pháp về dùng bữa tối và với tính cách thân thiện, dễ gần, anh thoải mái nhận lời tới dự bữa tiệc khá kỳ lạ này.

Kante thoải mái chấp nhận lời mời tới dự bữa tối của các CĐV.

Theo chia sẻ của Abbzy Rahman, CĐV may mắn có được vinh hạnh trên, tiền vệ này dùng bữa với món cơm cà ri, xem hết chương trình "Match of the Day" trên BBC và sau đó dành phần thời gian còn lại để đá FIFA cùng anh và những người bạn.

Còn Jahrul, một người bạn của Abbzy phải thốt lên: "Sau khi tới nhà thờ địa phương, nhà vô địch World Cup đồng ý tới nhà chúng tôi ăn tối và cùng nhau xem MOTD. Một định nghĩa chuẩn mực cho sự khiêm tốn và tử tế, một người đàn ông tuyệt vời".

Abbzy là một CĐV của Arsenal, trong khi Jahrul hâm mộ Liverpool. Bởi vậy, họ cũng không quên ngỏ ý "gạ gẫm" tiền vệ này gia nhập đội bóng mình yêu thích.

"Tôi đã hỏi anh ta về ý định gia nhập Liverpool, anh ấy nói sẽ cân nhắc tới nó trong tương lai", Jahrul cho biết thêm. Không chỉ thân thiện và khiêm tốn, Kante cũng tỏ ra biết cách lấy lòng người khác bằng những câu trả lời của mình.

Sau buổi tối kỳ lạ đó, tiền vệ người Pháp quyết định không trở về Paris nữa mà bắt taxi về nhà của mình tại London.

FIFA Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991. Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ. Thành lập: 21/05/1904 Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ Thành viên: 211 Khẩu hiệu: For the Game. For the World. Facebook



VietBao.vn

Trước tình cảm của đồng đội và người hâm mộ, N"Golo Kante chỉ biết nở nụ cười thẹn thùng.