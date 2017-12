HLV Park Hang-seo rất thật thà gom quân U-23 Việt Nam mạnh nhất chơi giải giao hữu trong khi nhiều đối thủ chỉ đưa dàn cầu thủ trẻ ra học hỏi. Ví như U-23 Myanmar sau trận thua nặng U-23 Việt Nam 0-4 mới thú nhận họ chưa có lực lượng thiện chiến do các CLB không chịu nhả quân. Tương tự, U-23 Uzbekistan ngoài thể hình cao to thì cách chơi cũng chẳng đáng ngại vì hầu hết là lứa trẻ. Họ mới bị U-23 Myanmar dẫn trước 2-0 và may mắn gỡ hòa 2-2.

Tình thế ở bảng B có lợi thế nghiêng hẳn về U-23 Việt Nam khi chỉ cần hòa sẽ đứng đầu bảng vào chơi trận chung kết M-150 Cup và nếu thua nặng vẫn có suất tranh hạng 3.

Không biết HLV Park Hang-seo có thẳng thắn, thật thà quá sợ thua thiệt hay không, bởi ông đem quân mạnh nhất đến Thái Lan chơi giải giao hữu, còn đối thủ muốn giấu quân, giấu bài. Họ ngại phơi bày tất cả trong giải M-150 Cup để đến lúc đá giải thật ở vòng chung kết U-23 châu Á một tháng nữa sẽ không còn gì gây bất ngờ.

HLV Park Hang-seo thật thà bộc lộ hết lối chơi và những con bài tẩy của U-23 Việt Nam tại giải giao hữu. Ảnh: ANH NHẬT

Ngược lại, ông Park dù vẫn thử nghiệm hệ thống chiến thuật mới 3-4-3 xen lẫn cũ 4-1-4-1 nhưng học trò của ông thuộc lực lượng tốt nhất. Ông cũng không ngần ngại tiết lộ cách chơi của U-23 Việt Nam và tung lần lượt hết những con át chủ bài ra sân thử lửa. Dễ thấy sự hưng phấn của ông thầy người Hàn vì là người mới, nên ông rất muốn thể hiện sự nhiệt tâm và mong cầu thủ học nhuần nhuyễn triết lý bóng đá mới của mình.

M-150 Cup đối với cá nhân ông Park là một cữ dượt chất lượng cho U-23 Việt Nam áp dụng tư duy và lối chơi hiện đại làm nền tảng cho những cuộc chinh phục các giải đấu chính thức trong tương lai. Tuy nhiên, mặt trái của nó lại là mảng miếng chiến thuật, ẩn số con người sau vài trận dốc sức sẽ chẳng còn gì mới mẻ nữa.

Bên cạnh đó, việc thắng đậm các đối thủ không mạnh và không chơi hết mình chỉ gây cho U-23 Việt Nam cảm giác hạnh phúc nhất thời mà chưa có thời cơ sửa mình từ những hạn chế.

Giới hâm mộ bóng đá Việt Nam vui với ông Park đã tạo ra làn gió mới cho đội tuyển trẻ U-23 nhưng cũng lo bởi sự bộc lộ hết mình của thầy trò ông ở sân chơi giả sẽ ảnh hưởng đến đấu trường thật.

Trận còn lại ở bảng A, chủ nhà U-23 Thái Lan tiếp đội cuối bảng U-23 CHDCND Triều Tiên (VTV6 trực tiếp 20 giờ) vừa thua U-23 Nhật Bản 0-4. Trong khi đó, U-23 Thái Lan đã thắng U-23 Nhật Bản 2-1 nên chỉ cần hòa là nhất bảng.

Ông Park tận tình cầm tay chỉ việc HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý buổi tập nào cũng dạy cầu thủ cách chọn vị trí, lối di chuyển có bóng lẫn không bóng cả trong tấn công và phòng ngự theo kiểu cầm tay chỉ việc, cho thấy họ còn phải học nhiều lắm. Điều này dễ hiểu bởi khó có thể đòi hỏi các cầu thủ U-23 Việt Nam trả bài một cách trơn tru với ý tưởng của thầy Park chỉ trong một thời gian ngắn tiếp cận với sơ đồ chiến thuật mới. Yêu cầu về thể lực, khả năng di chuyển của ban huấn luyện với các cầu thủ rất cao. Đặc biệt các vị trí trên sân phải liên tục kết nối thông tin với nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội. Những chân sút mà ông Park kỳ vọng sẽ làm tung lưới U-23 Uzbekistan là tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh, Quang Hải… sau nhiều bài tập dứt điểm từ mọi tư thế và tình huống.

