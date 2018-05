Mặc dù thắng 4-2 trận lượt về, AS Roma vẫn phải nhường Liverpool vào chung kết với tỷ số thua chung cuộc 6-7.

Các ngôi sao tấn công của Liverpool tỏ rõ sự lợi hại của mình, ngay phút thứ 9, từ đợt phản công nhanh, Mane đã đưa bóng vào lưới thủ môn Alisson của đội chủ nhà AS Roma. Tốc độ của Firmino, Mane, Salah khiến các hậu vệ của đội bóng Italia khốn khổ.

AS Roma may mắn có bàn gỡ 1-1 phút 15 trong tình huống trung vệ Van Dijk phá bóng trúng đầu đồng đội J. Milner, bóng đi vào lưới nhà. Wijnaldum đưa Liverpool vượt lên dẫn 2-1 bằng pha đánh đầu cận thành phút 25. Có vẻ như các học trò của HLV J. Klopp chủ quan sau khi liên tiếp dẫn bàn trên sân khách.

Hiệp 2 là màn tấn công “điên cuồng” không còn gì để mất của các cầu thủ AS Roma. E. Dzeko gỡ 2-2, thắp lên hy vọng về sự tái hiện kịch bản điên rồ như trận thắng Barcelona ở tứ kết. Các hậu vệ của Liverpool lại mắc “căn bệnh” cũ - để thủng lưới ở những phút cuối. Phút 86, cả hàng phòng ngự và thủ môn Karius của Liverpool đứng nhìn để Nainggolan sút bóng vào lưới từ cự ly khá xa, AS Roma lần đầu vượt lên dẫn 3-2. Chính Nainggolan sút phạt 11m phút 90+4, ấn định trận thắng 4-2 cho AS Roma. Liverpool vào chung kết với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 7-6.

H.N

VietBao.vn