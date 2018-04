Đội bóng đến từ Italia đã bất ngờ uy hiếp khung thành của Liverpool từ đầu trận đấu, cú sút của Strootman đi vào vị trí của thủ môn Karius. Chỉ một phút sau, ngôi sao M. Salah đáp trả cũng bằng cú dứt điểm trúng đích, nhưng không hiểm, thủ môn Alisson tóm gọn. Các cầu thủ AS Roma chơi khá tự tin, tạo được thế trận ngang ngửa với chủ nhà Liverpool. Tiền vệ chơi năng nổ của Liverpool là Oxlade-Chamberlain bị chấn thương phải rời sân sớm phút 18, thế chỗ bằng Wijnaldum. Bộ ba tấn công của Liverpool gồm Mane, Salah và Firmino bắt đầu uy hiếp khung thành của đội khách nhưng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Đến phút 36, Liverpool phản công nhanh, Firmino chuyền bóng cho Salah và ngôi sao người Ai Cập này có cú cứa lòng tuyệt đẹp, mở tỷ số cho đội bóng nước Anh. Cổ động viên (CĐV) của Liverpool lại được chiêm ngưỡng và ăn mừng bàn thắng của Salah phút 45, người kiến tạo vẫn là Firmino. Quá tuyệt vời Salah – người cũ của chính AS Roma, đã tỏa sáng rực rỡ trong mầu áo Liverpool.

Các học trò của HLV J. Klopp chơi tưng bừng như “lên đồng” trong hiệp hai. Salah kiến tạo để Mane nâng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool. Firmino ghi tên mình vào bảng điện tử với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho Liverpool và người kiến tạo không ai khác chính là Salah. AS Roma liên tiếp thay người để cải thiện hàng công nhưng phải nhận bàn thua thứ 5 ở phút 68. Firmino đánh đầu lập cú đúp đẹp mắt. Chỉ ba phút sau khi Salah rời sân – có lẽ HLV J. Klopp muốn ngôi sao của mình nghỉ dưỡng sức cho trận lượt về - Liverpool bị thủng lưới. Không ai khác, Dzeko là người thắp lên hy vọng cho AS Roma. Liverpool bắt đầu chơi chệch choạc và bị phạt đền phút 85 do Milner để bóng chạm tay trong vòng cấm, Perotti sút phạt 11m thành công, gỡ 2-5 cho Roma.

Trận đấu mãn nhãn khép lại với chiến thắng 5-2 nghiêng về Liverpool. Lợi thế lớn thuộc về Liverpool, nhưng coi chừng, AS Roma có thể làm nên điều không tưởng, giống như họ đã loại Barcelona ở vòng tứ kết. Cả Liverpool và AS Roma đã làm nên những trận đấu hấp dẫn nhất Champions League mùa này.

HÒA BÌNH

VietBao.vn