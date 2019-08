Liverpool soán ngôi “vua” bán áo đấu của MU

“Lữ đoàn đỏ” đã vượt mặt Manchester United, trở thành CLB bán được nhiều áo đấu nhất Ngoại hạng Anh.

Áo đấu sân nhà của Liverpool được các CĐV săn lùng.

Một thống kê từ Love The Sales tiết lộ, lượng áo đấu sân nhà của The Kop được các CĐV săn lùng mua gấp 3 lần lượng áo đấu sân nhà của Man United. Trong hơn 30 năm qua dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson, Man United luôn vượt mặt Liverpool vể khoản bán áo đấu sân nhà. Tuy nhiên thế trận đã đổi chiều nhờ những bản hợp đồng “bom tấn” và những thành công dưới thời Jurgen Klopp đã giúp The Kop vượt mặt “Quỷ đỏ” kể từ năm 2017-2018.

Chức vô địch Champions League vừa qua giúp doanh số bán áo đấu tăng vượt bậc 76%, giúp “Lữ đoàn đỏ” trở thành CLB tiêu thụ nhiều áo đấu nhất Ngoại hạng Anh.

Các trụ cột của The Kop quảng bá áo đấu mùa giải 2019-2020. ẢNH: GETTY IMAGES

Thậm chí chỉ với áo đấu của thủ môn Alisson Becker – bán chạy thứ 11 tại Anh cũng được các CĐV tìm mua nhiều hơn lượng áo đấu sân nhà của các CLB Everton, Newcastle, West Ham.

Khởi đầu ba vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, á quân Liverpool toàn thắng cả ba trận dẫn đầu bảng xếp hạng trong khi Man United có một trận thắng Chelsea, một hòa Wolves và một thua trước Crystal Palace ngay trên sân Old Trafford.

Hai “đại gia” của bóng đá Anh sẽ có cuộc chạm trán được chờ đợi, thuộc khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh vào ngày 19-10 tới.

Hạt giống số 4 Mỹ mở rộng Dominic Thiem. ẢNH: REUTERS

“Hoàng tử sân đất nện” gác vợt ngay vòng đầu

Á quân Roland Garros, Dominic Thiem tiếp tục có khởi đầu tệ hại sau khi để thua ngay vòng đấu đầu tiên tại Mỹ mở rộng 2019. Trước đó, tay vợt người Áo cũng gác vợt tại vòng đầu Wimbledon.

Tại cuộc đối đầu Thomas Fabbiano (hạng 87 ATP) diễn ra ở Flushing Meadows, hạt giống số 4 Dominic Thiem bất ngờ thua đối thủ người Italia sau bốn set 4-6; 6-3; 3-6; 2-6 và dừng bước. Thành tích giúp Fabbiano lần thứ hai trong năm, đánh bại các đối thủ hạt giống tại các giải Grand Slam. Trước đó ở mùa này, Fabbiano từng hạ tay vợt tốp 10 thế giới Stefanos Tsitsipas cũng tại vòng một trên mặt sân cỏ Wimbledon.

Bị loại bởi đối thủ người Italia Thomas Fabbiano. ẢNH: REUTERS

Tay vợt 25 tuổi người Áo, Dominic Thiem sở hữu cú trái một tay uy lực mắc quá nhiều sai lầm khi có đến 48 lỗi đánh bóng hỏng. Mặc dù Fabbiano chỉ thực hiện 12 cú winner (đánh bóng ăn điểm trực tiếp), ít hơn so với hạt giống số 4.

Trận thua 1-3 của Thiem trước Fabbiano. Nguồn: US.Open

Như vậy sau chiến tích vào đến chung kết Pháp mở rộng 2019, Dominic Thiem ngậm ngùi rời Grand Slam cuối cùng trong năm mà không tích lũy thêm được điểm số nào. Tuy nhiên, “hoàng tử sân đất nện” cũng không quá thất vọng sau khi đoạt được ba danh hiệu ATP và trở lại thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp – thứ 4 thế giới mùa này.

Tại cuộc chạm trán vòng hai, Fabbiano sẽ đối đầu Alexander Bublik. Tay vợt người Kazakhstan vừa có chiến thắng trước Santiago Giraldo.

Cùng tại vòng một, hạt giống số 18 Auner-Aliassime “thần đồng Canada” cũng bất ngờ gác vợt chóng vánh 1-6; 1-6; 4-6 trước người đồng hương Denis Shapovalov (hạng 33 ATP).

VietBao.vn