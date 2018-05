Tờ Gazzetta dello Sport (Ý) khẳng định Emre Can đã đồng ý ký hợp đồng năm năm với Juventus, hưởng mức lương 5,3 triệu bảng Anh/năm dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi đó, Tuttosport (Ý) tiết lộ hợp đồng sẽ được hai bên ký kết và chính thức công bố sau trận chung kết Champions League.

Tuttosport đăng thông tin Emre Can đồng ý đến Juventus.

Hiện Emre Can vẫn đang bị chấn thương và vẫn chưa bình phục. Anh đã vắng mặt trong nhiều trận đấu gần đây của Liverpool. Trước đó, tuyển thủ Đức đã quyết tâm rời Liverpool và được cả Bayern Munich lẫn PSG liên hệ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Emre Can đã chọn Juventus vì anh tin tại nước Ý, mình sẽ được ra sân thi đấu thường xuyên hơn dưới “trướng” HLV Massimiliano Allegri.

Tại Juventus, Can sẽ hợp cùng đồng hương Sami Khedira, Claudio Marchisio và Blaise Matuidi thi đấu ở tuyến giữa “lão bà”. HLV Allegri rất kết Emre Can nhưng vấn đề là chiến lược gia người Ý không chắc sẽ ở lại Juventus sau khi mùa giải này kết thúc. Allegri có tham vọng chứng tỏ mình sau khi đã no nê danh hiệu cùng Juve. Đích đến của Allegri chính là Arsenal nhằm thay thế Wenger sẽ chia tay đội chủ sân Emirates sau 22 năm phụng sự.

Juventus là CLB rất “cáo già” trên thị trường chuyển nhượng. Họ rất thành công trong việc thuyết phục những siêu sao đến CLB dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trước Emre Can, đã có nhưng Pirlo, Alves, Evra, Khedira và đặc biệt là Paul Pogba đến Juventus mà “lão bà” không mất bất cứ một xu chuyển nhượng nào.

Emre Can sẽ chắc chắn chia tay HLV đồng hương Kloop

Tất cả những cầu thủ trên đều ít nhiều chứng tỏ được mình, cá biệt như Pirlo, Khedira hay Pogba đều đạt được những thành công rực rỡ cùng Juventus. Đặc biệt, sau khi “lấy không” Pogba từ tay Man United, Juventus đã bán chính Pogba cho đội chủ sân Old Trafford với mức giá kỷ lục thế giới lúc bấy giờ 89 triệu bảng Anh.

