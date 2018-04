Man City có bàn thắng chớp nhoáng phút thứ 2, Sterling căng bóng ngang khung thành và Jesus đánh bại thủ môn Karius. Bàn mở tỷ số quá sớm lên tinh thần các cầu thủ Man City rất cao. Những phút tiếp theo, các học trò của HLV P. Guardiola dồn dập tấn công và tích cực dứt điểm mọi cự ly nhưng thủ môn Karius và hàng phòng ngự Liverpool chơi chắc chắn, không để thua thêm trong hiệp 1. Sự bổ sung của trung vệ đắt giá Van Dijk đã giúp Liverpool cải thiện đáng kể hàng phòng ngự kém chắc chắn đầu mùa bóng. Trong hiệp 1, Liverpool cũng có pha dứt điểm chính xác của Oxlade-Chamberlain phút 41. Salah đã trở lại sau chấn thương nhưng ít có cơ hội trong 45 phút đầu.

Ngôi sao M. Salah lại tỏa sáng đúng lúc. Trong khi các cầu thủ Man City bế tắc thì Salah gỡ 1-1 cho Liverpool phút 56 bằng cú sút chân trái sở trường sau pha bắt bóng lỗi của thủ môn Ederson. Bàn gỡ của Liverpool đã làm nản lòng đội chủ nhà Man City bởi muốn ngược dòng thành công, các học trò của P. Guardiola phải ghi được bốn bàn thắng nữa mà không bị thủng lưới thêm – một nhiệm vụ dường như bất khả thi. Quả như thế ! Liverpool kiên trì chơi phòng ngự phản công nguy hiểm. Man City có đầy đủ anh tài trên hàng công gồm Jesus, Sterling, De Bruyne và Aguero… nhưng bất lực do đội bóng thành phố cảng Liverpool chơi phòng ngự quá hay. Điều tồi tệ đã đến với Man City : phút 77, hậu vệ K Walker để mất bóng đáng trách, Firmino đoạt được bóng rồi dấn thêm vài nhịp trước khi sút chéo góc, hạ thủ môn Ederson, nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. Bên ngoài sân, HLV P. Guardiola cho thấy vẻ thất vọng và cam chịu thất bại trước đối thủ khó chơi nhất của ông.

Chơi quá hay, các cầu thủ Liverpool xứng đáng vào bán kết.

Những phút còn lại, các cầu thủ Man City vẫn chơi đầy trách nhiệm nhưng họ thừa hiểu rằng, chiếc vé vào bán kết đã thuộc về đối thủ. Không có cuộc lội ngược dòng thần kỳ xảy ra trên sân Etihad như mong đợi của cổ động viên đội bóng áo xanh thành Manchester. Liverpool giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số sau hai lượt đấu là 5-1.

* Đội bóng thành Roma đã làm nên một trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn, chắc chắn là hay nhất sân chơi Champions League mùa này. Thua 1-4 trận lượt đi trên sân khách, tưởng như không còn hy vọng cho AS Roma bởi đối thủ của họ là đội bóng được đánh giá là mạnh nhất, là ứng cử viên cho chức vô địch – đó là Barcelona. Thế nhưng, đội bóng Italia đã khiến tất cả phải sửng sốt và ngả mũ bái phục.

Phút thứ 6, Dzeko – người cũ của Man City và chính là cầu thủ ghi bàn thắng quý hơn vàng trận lượt đi, đã mở tỷ số cho AS Roma, mở ra hy vọng cho đội nhà. Dzeko là mối hiểm họa lớn nhất của Barcelona. Messi và đồng đội kiểm soát bóng khá tốt nhưng kém hẳn về cơ hội ghi bàn. Thủ môn Stegen nhiều lần cứu thua cho Barcelona nhưng không thể cản phá cú sút 11m của De Rossi phút 58. Tội đồ De Rossi (đá phản lưới nhà trận lượt đi) đã lập công chuộc tội. Lúc này, các cầu thủ Barcelona bắt đầu hoang mang thấy rõ và nhận thêm bàn thua thứ ba phút 82. Cầu thủ ấn định chiến thắng 3-0 cho AS Roma chính là K. Manolas – tội đồ thứ hai (cũng đá phản lưới nhà trận lượt đi). Messi với những nỗ lực cuối cùng của mình vẫn không thể xoay chuyển tình thế. AS Roma thắng 3-0, cân bằng tỷ số sau hai lượt trận là 4-4, giành quyền vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

AS Roma đã làm cuộc lội ngược dòng “thần thánh”, lập chiến công kỳ diệu nhất Champions League 2017-2018.

HÒA BÌNH

VietBao.vn