Sau những cảnh tượng bạo lực diễn ra ngay trước thềm trận đấu giữa Liverpool và AS Roma vừa qua, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vùng Merseyside cử phái đoàn sang Rome yêu cầu tổ chức cuộc họp nhằm thắt chặt vấn đề an ninh.

Đây là đề nghị lần đầu xuất hiện trong lịch sử, nhưng cũng khá dễ hiểu bởi trước trận bán kết lượt đi Champions League vừa qua, an ninh ở vùng Merseyside trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.

CĐV Liverpool và AS Roma hỗn chiến trước trận lượt đi. Ảnh: Getty Images.

Nhóm người mặc đồ đen, trùm mũ kín mít, tay cầm thắt lưng, búa đã đánh bất tỉnh ông Sean Cox, 53 tuổi, quốc tịch Ireland, khiến người này ngay lập tức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện ông Cox vẫn trong trạng thái nguy kịch tại bệnh viện Walton Neurological, còn 2 CĐV AS Roma gây án bị cảnh sát Liverpool bắt giữ với cáo buộc giết người.

Vì sự an toàn của hơn 5.000 CĐV sẽ có mặt trên SVĐ Olimpico, ban lãnh đạo "The Kop" chủ động liên lạc với các nhà chức trách thành Rome để cùng bàn bạc danh sách các vấn đề an ninh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra.

Phát ngôn viên của Liverpool cho biết: "Ban lãnh đạo CLB đang yêu cầu cuộc họp bất thường tại thủ đô Italy. Chúng tôi hy vọng có thể mang đến sự an toàn cần thiết cho các CĐV. Nếu thành công, hành động này sẽ giúp CLB Liverpool thông tin đến người hâm mộ những biện pháp an ninh được áp dụng".

CĐV Liverpool được khuyến cáo không nên đến Rome. Ảnh: Getty Images.

Thậm chí, người đại diện của "The Kop" còn khuyến cáo CĐV không có vé, không nên di chuyển tới Rome vào tuần tới. Trang chủ Liverpool sẽ đăng tải thông tin du lịch liên quan đến các trận đấu châu Âu có đội nhà chuẩn bị thi đấu. Riêng lần này, website của đội bóng thành phố cảng vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Các vấn đề đưa ra thảo luận gồm có nội dung "Quỷ đỏ" vùng Merseyside mong muốn thông tin cụ thể về thời gian và kế hoạch bảo đảm cho các fan của đội khách di chuyển đến sân vận động một cách an toàn. Đội bóng vùng Merseyside sẵn sàng bỏ chi phí để cùng Roma tổ chức hậu cần, an ninh một cách tốt nhất.

Sự lo lắng thái quá của Liverpool không phải là không có cơ sở, bởi từ lâu Rome trở thành điểm nóng bạo lực liên quan tới môn thể thao vua.

Ngày 16/12/2001, CĐV Liverpool và AS Roma có cuộc xô xát hành hung bằng dao tại vòng 1/16 UEFA Cup. Đường phố thủ đô Italy tiếp tục đổ máu khi hai đội lại có cuộc chạm trán 10 tháng sau đó cũng trong khuôn khổ Champions League.

Tuy nhiên, cơn ác mộng tồi tệ nhất diễn ra năm 1984 khi CĐV Liverpool phải hứng chịu cơn mưa chai, gạch sau trận thắng của "Quỷ đỏ" vùng Merseyside trước AS Roma ngay tại Olimpico.

VietBao.vn