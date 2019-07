Danh thủ người Argentina bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tấn công trong bữa tiệc cùng những người đồng đội tại CLB Barcelona.

Messi cùng vợ và bạn bè đi nghỉ tại đảo Ibza

Tờ The Sun hôm qua (29/7) đưa tin, Lionel Messi và vợ cùng gia đình 3 người bạn thân Luis Suarez, Fabregas, Jordi Alba đã cùng nhau đi nghỉ tại đảo Ibiza, Tây Ban Nha.

Thay vì cùng các đồng đội tham dự chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới, Messi và Suarez được đặc cách có mặt muộn do vừa cùng đội tuyển Argentina và Uruguay dự Copa America 2019.

Trong bữa tiệc diễn ra vào buổi tối qua 29/7, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ tiến về phía Messi và có lời lẽ đôi co với cầu thủ số 1 thế giới. Sau đó người này hùng hổ định tấn công “siêu tiền đạo” của Barcelona. Rất may lực lượng an ninh kịp thời có mặt và ngăn cản cuộc tấn công, đồng thời áp giải kẻ này khỏi bữa tiệc.

Đoạn video quay cảnh gây hấn của người đàn ông đã được ghi lại và tung lên mạng xã hội cùng dòng chú thích. “Một người đàn ông tìm cách gây hấn với Messi. Rất may lực lượng an ninh kịp có mặt để ngăn vụ tấn công và đưa Messi tới nơi an toàn”.

CLB Barcelona vẫn chưa đưa ra phát ngôn nào về sự cố này. Đội bóng xứ Catalan hiện đang tham dự cúp Rakuten 2019 và đã có một thất bại (trước Chelsea) và một trận thắng (trước Vissel Kobe).

