Vòng bảng U20 World Cup 2017 đã khép lại, 12 đội nhất nhì của 6 bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất đã đoạt vé vào vòng 1/8.

Theo lịch thi đấu vòng 1/8 U20 World Cup 2017 sẽ khởi tranh vào ngày 30/5 và khép lại vào ngày 1/6.

Ngày 30/5 diễn ra 2 trận đấu đầu tiên của vòng 1/8. Theo đó, vào lúc 15h U20 Venezuela sẽ đọ sức với U20 Nhật Bản.

Vào lúc 18h, đội chủ nhà của World Cup 2018, U20 Hàn Quốc sẽ quyết đấu với đại diện của châu Âu, U20 Bồ Đào Nha.

Ngày 31/5 diễn ra 3 trận đấu gồm, U20 Uruguay vs U20 Saudi Arabia (15h), U20 Anh vs U20 Costa Rica (18h) và U20 Zambia vs U20 Đức (18h).

Kết thúc vòng 1/8 là 3 trận đấu giữa U20 Mexico vs U20 Senegal (14h30), U20 Pháp vs U20 Italia (18h) và U20 Mỹ vs U20 New Zealand (18h).

Trong số 8 trận đấu thuộc vòng 1/8 U20 World Cup 2017, cuộc đọ sức giữa U20 Hàn Quốc vs U20 Bồ Đào Nha và U20 Pháp vs U20 Italia được chú ý hơn cả.

Nguyên nhân U20 Hàn Quốc là đội chủ nhà và thi đấu rất thành công ở vòng bảng, khi thắng U20 Guinea và U20 Argentina.

Trong khi đó, U20 Pháp và U20 Italia là hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch, nên cuộc đọ sức giữa họ có thể coi là trận chung kết sớm./.

Lịch thi đấu vòng 1/8 U20 World Cup 2017

Ngày 30/5:

- 15h: U20 Venezuela - U20 Nhật Bản

- 18h: U20 Hàn Quốc - U20 Bồ Đào Nha

Ngày 31/5:

- 15h: U20 Uruguay - U20 Saudi Arabia

- 18h: U20 Anh - U20 Costa Rica

- 18h: U20 Zambia - U20 Đức

Ngày 1/6:

- 14h 30: U20 Mexico - U20 Senegal

- 18h: U20 Pháp - U20 Italy

- 18h: U20 Mỹ - U20 New Zealand

