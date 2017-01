Cập nhật lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp vòng 1 V-League 2017. Vào lúc 17h ngày 7/1, SHB Đà Nẵng sẽ đọ sức với HAGL trên sân nhà, trận đấu được tường thuật trực tiếp trên BĐTV.

Lịch thi đấu và tường thuật trực tiếp vòng 1 V-League 2017.

Vào lúc 17h30 ngày 7/1, Hà Nội vs Than Quảng Ninh so tài, trận chiến này được tường thuật trực tiếp trên VTV6. Trận đấu đáng chú ý còn lại của vòng 1 V-League 2017 là SLNA vs Thanh Hóa cũng được trực tiếp trên VTV6.

SHB Đà Nẵng - HAGL: Bữa tiệc bóng đá tấn công?

VOV.VN - Trận cầu tâm điểm vòng 1 V-League 2017, người hâm mộ hứa hẹn được theo dõi bữa tiệc bóng đá tấn công khi SHB Đà Nẵng đấu HAGL.

Báo điện tử VOV cũng sẽ tường thuật trực tuyến những diễn biến của vòng 1 V-League 2017, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Hoàng Yến/VOV.VN

VietBao.vn