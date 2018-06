VCK World Cup 2018 là kỳ tranh tài thứ 21 của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giải đấu được tổ chức tại Nga diễn ra từ 14/6 đến 15/7 năm 2018. 32 đội bóng trong đó có chủ nhà Nga sẽ tranh tài để tìm ra nhà vô địch.

Tại VCK World Cup 2018, Argentina nằm tại bảng D cùng với Iceland, Croatia và Nigeria. Đây là bảng đấu mà Argentina được đánh giá cao nhất, ứng viên số 1 cho tấm vé đi tiếp.

Các đội bóng ở bảng D VCK World Cup 2018.

Theo lịch thi đấu của Argentina tại VCK World Cup 2018, Messi và các đồng đội sẽ đọ sức Iceland trong trận ra quân. Mặc dù Iceland là đối thủ lần đầu dự World Cup, nhưng Argentina không được phép chủ quan, khi ở EURO 2016 đội bóng này đã thi đấu rất tốt. Cuộc đọ sức giữa Argentina vs Iceland diễn ra vào lúc 20h ngày 16/6 (giờ Việt Nam).

Ở lượt trận thứ 2, Argentina sẽ so tài với Croatia. Đây là đối thủ sở hữu nhiều tiền vệ tài năng và đang khoác áo một số đội bóng hàng đầu châu Âu. Do đó, khó khăn với Argentina sẽ cao hơn so với trận ra quân. Cuộc đọ sức này diễn ra vào lúc 1h ngày 22/6 (giờ Việt Nam).

Và lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Argentina sẽ chạm trán Nigeria. Đại diện của châu Phi có đội hình trẻ, thể lực sung mãn nên họ cũng là thách thức rất lớn với Messi và các đồng đội. Trận đấu giữa Argentina vs Nigeria diễn ra vào lúc 1h ngày 27/6 (giờ Việt Nam)./.

Lịch thi đấu của Argentina ở vòng bảng VCK World Cup 2018 cụ thể (được tô đậm):

