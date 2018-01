Tháng 1

Ngày Sự kiện / tay đấm Địa điểm

12 :: Claressa Shields vs. Tori Nelson :: Jesse Angel Hernandez vs. Ernesto Garza III :: Christina Hammer vs. Lisa Noel Garland Turning Stone, Verona, NY, Mỹ (Showtime)

13 :: Carlos Sardinez vs. Miguel Canido Cordoba, Argentina (Direct TV)

:: Maximiliano Veron vs. Jonathan Eniz Buenos Aires, Argentina (TyC)

17 :: Anthony Mundine vs. Tommy Browne Star City, Pyrmont, Australia (FOX)

20 :: Errol Spence Jr vs. Lamont Peterson :: Robert Easter Jr vs. Javier Fortuna Barclays, Brooklyn, NY, Mỹ (Showtime)

:: Luis Cusolito vs. Sergio Estrela :: Cesar Barrionuevo vs. Adrian Veron Catamarca, Catamarca, Argentina (TyC)

27 :: Lucas Matthysse vs. Tewa Kiram :: Jorge Linares vs. Mercito Gesta :: Yoshihiro Kamegai vs. Daquan Arnett Forum, Inglewood, California, Mỹ (HBO / BoxNation)

:: Martin Rios vs. Ezequiel Maderna Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina (TyC)

:: Mairis Briedis vs. Oleksandr Usyk Arena Riga, Riga, Latvia

Tháng 2

Ngày Sự kiện Địa điểm

2 :: Ronald Ellis vs. Junior Younan :: Wellington Romero vs. Samuel Teah :: Thomas Mattice vs. Rolando Chinea :: Devin Haney vs. Harmonito Dela Torre WinnaVegas, Sloan, Iowa, Mỹ (Showtime)

3 :: Gilberto Ramirez vs. Habib Ahmed :: Jerwin Ancajas vs. Israel Gonzalez :: Jesse Hart vs. Thomas Awimbono :: Rohan Murdock vs. Frankie Filippone BOA, Corpus Christi, TX, Mỹ (ESPN / BoxNation)

:: Reece Bellotti vs. Ben Jones :: Ted Cheeseman vs. Carson Jones :: Lawrence Okolie vs. Isaac Chamberlain O2 Arena, Greenwich, London, Anh (Sky)

:: Guadalupe Guzman vs. Irma Garcia Atizapan de Zaragoza, Mexico (beIN / Azteca)

:: Murat Gassiev vs. Yunier Dorticos Bolshoy Ice Dome, Adler, Nga

4 :: Daigo Higa vs. Moises Fuentes Naha, Okinawa, Nhật Bản

9 :: Javier Clavero vs. Elias Araujo Olimpia, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina (TyC)

10 :: Sergey Lipinets vs. Mikey Garcia :: Rances Barthelemy vs. Kiryl Relikh :: Richard Commey vs. Alejandro Luna Alamodome, San Antonio, TX, Mỹ (Showtime)

:: Zolani Tete vs. Omar Andres Narvaez :: Anthony Yarde vs. TBA :: Daniel Dubois vs. TBA :: Bradley Skeete vs. TBA Copper Box, Hackney Wick, London, Anh (BoxNation / BT)

:: Tramaine Williams vs. Alexei Collado :: Nico Hernandez vs. Jozsef Ajtai :: Abel Ramos vs. Cesar Berumen :: Wellington Romero vs. Victor Abreu Hartman Arena, Park City, KS, Mỹ (CBSSN)

16 :: Raymundo Beltran vs. Paulus Moses Reno-Sparks, Reno, NV, Mỹ (ESPN / ESPN Deportes)

17 :: Danny Garcia vs. Brandon Rios :: David Benavidez vs. Ronald Gavril Mandalay Bay, Las Vegas, NV, Mỹ (Showtime)

24 :: Wisaksil Wangek vs. Juan Francisco Estrada :: Brian Viloria vs. Artem Dalakian :: Carlos Cuadras vs. McWilliams Arroyo Forum, Inglewood, CA, Mỹ (HBO)

28 :: Daniel Roman vs. Ryo Matsumoto Korakuen Hall, Tokyo, Nhật Bản

Tháng 3

Ngày Sự kiện Địa điểm

1 :: Luis Nery vs. Shinsuke Yamanaka :: Ryosuke Iwasa vs. Ernesto Saulong Kokugikan, Tokyo, Nhật Bản

3 :: Sergey Kovalev vs. Igor Mikhalkin :: Dmitry Bivol vs. Sullivan Barrera MSG,, New York, NY, Mỹ (HBO)

:: Deontay Wilder vs. Luis Ortiz :: Andre Dirrell vs. Jose Uzcategui Barclays,, Brooklyn, NY, Mỹ (Showtime)

:: Kell Brook vs. Siarhei Rabchanka :: Gamal Yafai vs. Gavin McDonnell :: David Allen vs. TBA Sheffield Arena, Yorkshire, Anh (Sky)

10 :: Oscar Valdez vs. Scott Quigg :: Jessie Magdaleno vs. TBA StubHub, Carson, CA, Mỹ (ESPN / ESPN Deportes)

17 :: Jose Carlos Ramirez vs. Amir Imam :: Felix Verdejo vs. TBS :: Teofimo Lopez vs. TBS :: Michael Conlan vs. TBS MSG, NY, NY, Mỹ (ESPN / ESPN Deportes)