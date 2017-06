Trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá các giải đấu trong nước và hàng đầu thế giới hôm nay 24/6 và rạng sáng mai 25/6.

Tâm điểm trận New Zealand vs Bồ Đào Nha giải Cúp Liên đoàn các châu lục

Cúp Liên đoàn các châu lục

22h00 ngày 24/6 New Zealand vs Bồ Đào Nha

22h00 ngày 24/6 Mexico vs Nga

VĐQG Argentina 2017

07h00 ngày 24/6 Colón vs River Plate

07h00 24/6 Defensa y Justicia vs Gimnasia La Plata

07h00 24/6 San Martín San Juan vs Rosario Central

07h00 24/6 Talleres Córdoba vs San Lorenzo

Vòng 14 giải VĐQG V.League 2017

17h00 ngày 24/6 Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương

17h00 ngày 24/6 Sông Lam Nghệ An vs Than Quảng Ninh

17h00 ngày 24/6 FLC Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng

17h00 ngày 24/6 Sanna Khánh Hòa BVN vs CLB Quảng Nam

17h30 ngày 24/6 CLB Long An vs CLB TP Hồ Chí Minh

18h00 ngày 24/6 CLB Sài Gòn vs XSKT Cần Thơ

18h30 ngày 24/6 CLB Hà Nội vs CLB Hải Phòng (VTV6 & VTV6HD)

