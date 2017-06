Lịch thi đấu bóng đá hôm nay (18/6), Confederations Cup 2017 tiếp tục khởi tranh với 2 trận đấu khá hấp dẫn.

Đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Bồ Đào Nha vs Mexico vào lúc 22h (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha được đánh giá cao, khi sở hữu Ronaldo và dàn sao trẻ tài năng.

Ronaldo và các đồng đội ra quân ở Confederations Cup 2017 trước đối thủ Mexico (Ảnh: Getty).

Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu Ronaldo và các đồng đội thi đấu đúng sức, các nhà vô địch châu Âu sẽ bỏ túi 3 điểm trong ngày ra quân.

Vào lúc 1h ngày 19/6, Cameroon vs Chile sẽ phân tài cao thấp. Đây cũng là trận chiến hấp dẫn của hai nền bóng đá châu Phi và Nam Mỹ.

Ở cuộc đấu này, Chile được đánh giá cao hơn nhà vô địch châu Phi, khi sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu.

Đội hình “siêu tấn công” của Bồ Đào Nha trước Mexico

VOV.VN - Đội hình dự kiến có sức tấn công mãnh liệt của Bồ Đào Nha trước Mexico trong trận ra quân tại Confederations Cup 2017.

Ngoài 2 trận đấu ở Confederations Cup 2017, lịch thi đấu bóng đá hôm nay còn có những cuộc tranh tài ở EURO U21.

Trong đêm 18/6, rạng sáng 19/6 sẽ diễn ra 3 trận đấu đáng chú ý là: U21 Tây Ban Nha vs U21 Macedonia, U21 Đức vs U21 CH Séc và U21 Đan Mạch vs U21 Italia./.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY 18/6

EURO U21 - BA LAN 2017

18/06 01:45 Tây Ban Nha vs Macedonia

18/06 23:00 Đức vs CH Séc

19/06 01:45 Đan Mạch vs Italia

CONFEDERATIONS CUP - NGA 2017

18/06 22:00 Bồ Đào Nha vs Mexico

19/06 01:00 Cameroon vs Chile

