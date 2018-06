Theo lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay (16/6) , tại bảng C Pháp sẽ khởi đầu giấc mộng vô địch bằng trận ra quân với Australia. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều trước đại diện của châu Á.

Messi và các đồng đội sẽ đọ sức với Iceland trong ngày ra quân (Ảnh: Getty).

Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu thi đấu đúng sức, Pháp sẽ không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm. Trận đấu giữa Pháp vs Australia diễn ra vào lúc 17h ngày 16/6 (giờ Việt Nam). Cũng tại bảng C, Peru vs Đan Mạch sẽ đọ sức vào lúc 23h (giờ Việt Nam).

Ngoài các trận đấu tại bảng C, theo lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay (16/6), Argentina sẽ tranh tài với Iceland trong ngày ra quân. Mặc dù, Iceland đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua, nhưng so với Argentina thì đại diện của châu Âu vẫn kém một bậc.

Do đó, nếu chơi đúng phong độ, Messi và các đồng đội sẽ có khởi đầu thuận lợi ở World Cup 2018. Cuộc đọ sức giữa Argentina vs Iceland diễn ra vào lúc 20h ngày 16/6 (giờ Việt Nam)./.

LỊCH THI ĐẤU WORLD CUP 2018 HÔM NAY 16/6 VÀ RẠNG SÁNG 17/6

16/06 17:00 Pháp vs Australia

16/06 20:00 Argentina vs Iceland

16/06 23:00 Peru vs Đan Mạch

17/06 02:00 Croatia vs Nigeria

Đội hình dự kiến của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha

VOV.VN - Đội hình dự kiến của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha, nhiều khả năng Ronaldo sẽ đá cặp tiền đạo với André Silva.

Tây Ban Nha thắng thế trước Bồ Đào Nha trong đội hình “triệu đô“

VOV.VN - Tây Ban Nha chiếm 9/11 suất trong đội hình những cầu thủ đắt giá nhất kết hợp với Bồ Đào Nha tại World Cup 2018.

Đội hình tối ưu của Argentina tại World Cup 2018 gồm những ai?

VOV.VN - Mới đây, tờ The Guardian đã chọn đội hình mạnh nhất của Argentina tại VCK World CUp 2018.

Yến Hoàng/VOV.VN

VietBao.vn