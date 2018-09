Theo lịch thi đấu Champions League 2018/2019 hôm nay (18/9) và rạng sáng 19/9, Liverpool vs PSG sẽ quyết đấu trên sân Anfield trong trận ra quân tại bảng C.

Lịch thi đấu Champions League 2018/2019 đêm 18/9 và rạng sáng 19/9.

Hiện tại, Liverpool vs PSG đều có phong độ cao, sở hữu hàng tấn công chất lượng bậc nhất châu Âu. Do đó, đây là trận chiến thu hút được sự chú ý của người hâm mộ.

Ngoài trận đấu giữa Liverpool vs PSG, lịch thi đấu Champions League hôm nay và rạng sáng mai còn có các trận chiến đáng chú ý khác như: Barca vs PSV, Inter Milan vs Tottenham, Club Brugge vs Dortmund, Monaco vs Atletico Madrid, Liverpool vs Paris SG, Crvena Zvezda vs Napoli, Galatasaray vs Lokomotiv Moskva, Schalke 04 vs FC Porto./.

PV/VOV.VN

VietBao.vn