Lịch thi đấu AIMAG của đoàn thể thao Việt Nam ngày 24/9 - 11h: Lê Quang Liêm đấu Idani Pouya (Iran), ván 7 nội dung cờ tiêu chuẩn. - 11h: Đào Thiên Hải đấu Houssain Enamul (Bangladesh), ván 7 nội dung cờ tiêu chuẩn. - 11h: Võ Thị Kim Phụng đấu Zhu Chen (Qatar), ván 7 nội dung cờ tiêu chuẩn nữ. - 11h: Hoàng Thị Bảo Trâm đấu Sachdev Tania (Ấn Độ), ván 7 nội dung cờ tiêu chuẩn nữ. - Khoảng 12h16: Huỳnh Mẫn Đạt, vòng loại nội dung bơi bướm 50m nam. - Khoảng 12h26: Nguyễn Thị Ánh Viên, vòng loại nội dung 200m tự do nữ. - Khoảng 12h39: Nguyễn Hữu Kim Sơn, vòng loại nội dung 200m tự do nam. - Khoảng 12h50: Nguyễn Thị Ánh Viên, vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ. - Khoảng 12h56: Trương Thế Anh, vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nam, làn 2. - Khoảng 13h02: Trần Duy Khôi, vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nam, làn 4. - Khoảng 13h10: Phạm Thị Hà Phương đấu Chang Yu-syuan (Đài Bắc TQ), vòng 1/8 vật tự do nữ hạng 48kg. - 20h: Nguyễn Quốc Nguyện đấu Cho Jae Ho (Hàn Quốc), chung kết nội dung carom 3 băng.