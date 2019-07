Sự kiện:

Võ sư Việt Nam đấu cao thủ Vịnh Xuân Pierre Flores

Khám phá võ thuật

Video sư đệ Flores thi triển quyền cước đáng nể

Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt cho biết trận đấu sẽ chưa thể diễn ra

VietBao.vn